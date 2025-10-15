Slušaj vest

Pre tačno 17 godina domaća javnost svedočila je jednom od najglamuroznijih venčanja na estradi, kada su se pred oltarom našli Nataša Bekvalac i vaterpolista Danilo Ikodinović.

Bivši bračni par izgovorili su sudbonosno "da" u „Crkvi svetog Nikolaja“ u Sremskim Karlovcima, a potom su u stanu obavili građansko venčanje u prisustvu najbližih prijatelja.

Poznata voditeljka kuma

Iako se njihov brak završio razvodom, poznato je da su pevačica i nekadašnji vaterpolista ostali u dobrim odnosima zbog ćerke Hane, ali malo ko zna koga je novosadska barbika izabrala za kumu na venčanju.

Bekvalčeva je za kumu je odabrala voditeljku Natašu Ilić sa kojom se družila dugi niz godina, a poznaju se od davnih dana iz Novog Sada.

Pevačica poslala poruku bivšem suprugu

Nataša Bekvalac u emisiji "Amidži šou" prokomentarisala je nedavni razvod njenog bivšeg muža Danila Ikodinovića i Maje Ognjenović, te u šali rekla da mu je poslala poruku.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smo 1:1, odnosno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je ha "ha ha". Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna, šalila se Nataša Bekvalac u "Amidži šou".

Međutim Maja Ognjenović nije to shvatila kao šalu, te se odmah oglasila na Instagramu.

"Nikada se više neću udati"

Podsetimo, Nataša Bekvalac se udavala čak tri puta, a kako je izjavila više nema nameru da staje na ludi kamen:

- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem - izjavila je jednom prilikom Bekvalčeva.

