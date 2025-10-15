Slušaj vest

Bogdana i Veljko Ražnatović otišli su na Kipar, a neretko objavljuju fotografije sa odmora.

Veljko je vidno raspoložen zadužen za pravljenje uspomena, te je pokazao kako izgleda njihova priprema za plažu.

Bračni par na Kipru

Cecina snajka je nosila kratki beli šorts, te je još jednom pokazala vitku liniju, dok je Veljko pozirao sa peškirom preko ramena.

Ono što je svima zapalo za oko jesu detalji iz velelepne vile, a najupečatljiviji su mermer i kristalne perle. Na drugoj slici Ražnatović je pokazao svoje golišavo mišićavo telo, dok je Bogdana nameštala kosu u ogledalu.

Prvo ga odbila, pa se udala za njega

Veljko Ražnatović već pet godina uživa u srećnom braku sa Bogdanom Ražnatović, sa kojom ima troje dece - Željka, Krstana i Isaiju.

Ni Bogdana ni Veljko ne vole da se javno eksponiraju i da pričaju o svom privatnom životu. Međutim, Bogdana je jednom prilikom otkrila kako je upoznala svog sadašnjeg supruga i šta je to presudilo da se on potrudi oko nje.

- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - rekla je ona tada.

- Svog muža najviše volim i ništa mi ne smeta. Veljko je pažljiv, ljubavan, nežan i zaista sve kod njega volim. Živim jedan jako lep i miran život, ostvarila sam se kao supruga i majka - objasnila je.

Anastasija Ražnatović o odnosu Veljka i Bogdane

Anastasija Ražnatović priznala je da je morala da se umeša u njihov odnos.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ugledala sam je na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. Bio je preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

