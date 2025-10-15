Slušaj vest

Transrodna osoba A. K. (21) uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora.

Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smeštena je u muško odeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško).

1/5 Vidi galeriju Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen

Prema saznanjima, uprava Centralnog zatvora je prilikom smeštanja A. K. u pritvor uzela u obzir sve okolnosti, odnosno da je u pitanju transrodna osoba koja nije prošla proces tranzicije, pa joj je na osnovu toga određena (muška) ćelija u kojoj je smeštena.

- Pažljivo je birano s kojim cimerima deli ćeliju. Ukoliko bude iskazala potrebu za hormonskom terapijom za promenu pola biće joj sve omogućeno - rekao je izvor za A.K.

Nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor

A. K. nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor. Pre A. K, u ovom zatvoru je bio Goran Abdulov, poznat kao "Jovanica transica", koji je 2022. osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Marka Radovića 7. jula 2018. godine.

Abdulov je u vreme izvršenja krivičnog dela i dalje bio u procesu tranzicije, a u zatvoru nije smeo da oblači ženske stvari i koristi šminku. Na suđenje je dolazio obučen u mušku garderobu.

Tokom višegodišnjeg suđenja je primao hormonsku terapiju, a pre izricanja presude je i zvanično promenio pol i uzeo ime Snežana.