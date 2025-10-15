Slušaj vest

Transrodna osoba A. K. (21) uhapšena zbog osnovane sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, posle hapšenja je smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora. 

Iako se radi o osobi koja se oblači kao žensko i koja ima ugrađene silikonske grudi, smeštena je u muško odeljenje s obzirom na to da nije prošla proces tranzicije i da joj je u zvaničnim dokumentima kao pol upisano M (muško).

Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen

Prema saznanjima, uprava Centralnog zatvora je prilikom smeštanja A. K. u pritvor uzela u obzir sve okolnosti, odnosno da je u pitanju transrodna osoba koja nije prošla proces tranzicije, pa joj je na osnovu toga određena (muška) ćelija u kojoj je smeštena.

- Pažljivo je birano s kojim cimerima deli ćeliju. Ukoliko bude iskazala potrebu za hormonskom terapijom za promenu pola biće joj sve omogućeno - rekao je izvor za A.K.

vujadin.jpg
Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor

A. K. nije prva transrodna osoba koja je smeštena u Centralni zatvor. Pre A. K, u ovom zatvoru je bio Goran Abdulov, poznat kao "Jovanica transica", koji je 2022. osuđen na 13 godina zatvora zbog ubistva Marka Radovića 7. jula 2018. godine.

Abdulov je u vreme izvršenja krivičnog dela i dalje bio u procesu tranzicije, a u zatvoru nije smeo da oblači ženske stvari i koristi šminku. Na suđenje je dolazio obučen u mušku garderobu.

Tokom višegodišnjeg suđenja je primao hormonsku terapiju, a pre izricanja presude je i zvanično promenio pol i uzeo ime Snežana.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteStarsTRANSRODNA OSOBA OSIM VUJADINA UCENJIVALA I DRUGE MOĆNIKE: Evo ko se sve našao na spisku reketiranja - tražila automobile, stan, luksuzna putovanja
Untitled-2 copy.jpg
StarsOVO JE TRANSRODNA OSOBA KOJA JE UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: A. K. potrošio na transformaciju 63.000 €, živeo luks životom, skupe krpice, putovanja... (FOTO)
vujadin.jpg
FudbalSASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ! Dva sata davao iskaz u tužilaštvu o ucenjivanju od strane transrodne osobe - ovo su svi detalji
Vujadin Savić
FudbalNAJNOVIJI DETALJI AFERE! TRANSRODNA OSOBA UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: Određen joj pritvor 30 dana, evo što joj se stavlja na teret
vujadinnn.jpg