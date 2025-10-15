Slušaj vest

Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21) koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama. Međutim, osim Vujadina, na meti ove uhapšene osobe našli su se još neki ugledni i moćni ljudi.

Mirka se nije pojavila

Pre nekoliko dana, Vujadin je dao izjavu tužilaštvu, a danas je njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević trebalo da da svoj iskaz u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu povodom reketiranja o kojem se danima piše.

Glumica se ipak nije pojavila zbog narušenog zdravstvenog stanja, te umesto nje u Tužilaštvo došao njen advokat.

Saslušan Vujadin

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

Deo stručnog štaba

Vujadin je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića.

Mirka Vasiljević o Vujadinu Saviću: