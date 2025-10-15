Slušaj vest

Pevač i bivši suprug Mine Kostić, Igor Kostić, poznatiji kao Igor X harao je muzičkom scenom, ali je odjednom rešio da se povuče pre nekoliko godina.

On je bio i deo rijaliti programa kako bi se promovisao, a jednom prilikom je o tome i govorio.

"Ispao sam žrtveno jagnje"

– Tada su rijaliti programi bili drugačiji, prvi put kada sam ušao ispao sam posle pet dana bukvalno sam ispao žrtveno jagnje i ništa tad nisam napravio. Posle par godina uđem u drugi rijaliti, izbacio sam pesmu „Dok izbrojiš do 2“ koja je bila skup projekat. Ja sam ušao u rijaliti jer se tad pevalo tamo, meni kao radnom pevaču donelo mi je posla, ali nisam otišao u nebesa – ispričao je Igor čiji trud nije bio dovoljno zapažen.

– Imao sam posle prelepu baladu posle, spot na Maldivima, to niko nije video i tu sam polako shvatio da treba nešto da promenim – iskren je Igor Kostić.

Muzika iz drugog ugla

On ističe da ga je oduvek zanimala muzika iz drugog ugla, a ne samo pevanja, što je kasnije i ostvario.

Evo kako Igor X izgleda danas:

– Moji počeci sa audio produkcijom su počeli odavno i u startu sam znao da ne želim da pevam do penzije. Kada sam renovirao stan, napravio sam studio i posvetio se ozbiljnije svemu tome. Sada imam uveliko sve organizovano – ispričao je u „Pojačaj bas podkastu“.

