Dragan Brajović Braja vrlo je aktivan na društvenoj meri Iks, gde često iznosi lične stavove i razmišljanja, pa je tako ovog puta rešio da oplete po estradi.

Tekstopisac i kompozitor je u seriji tvitova istakao da se veći deo estrade stidi svojih početaka i da su se mnogi od njih "uzvezdili", a da je za sve kriv novac.

- Estrada ko estrada. Sve se vrti oko onog "ja tebi vojvodo, ti meni serdare". Naprave se neke pesme, desi se neki hajp, poraste se, multiplikuju se scene. I onda kreće reverzibilni proces. Niko ne voli svedoke svoje prošlosti. A prošlost... uglavnom nikada nije reprezentativna. Poraste k...ć, j...a stave spalding brend. I sve krene po zlu. Kad god sam pomislio, "ovaj put će biti drugačije", pogrešio sam. Uvek je isto. Uvek je sve po meri "nevažećeg", što bi rekao jedan momak iz posla. A tako malo je potrebno da se ostane normalan, šta god to značilo. Nema tu Boga kad se poleti. A istina je da to nije ništa naše. Sve nam je dato na korišćenje privremeno. Kad pomisliš da je tvoje i da si ti bitan, muze krenu da oduzimaju. Ima samo jedna olakšavajuća okolnost: dobri pevači dobijaju i drugu šansu. Ako ništa iz prve nisu skapirali. Što reče jedan: "Bar kupujem cigare preko reda." Pa i to je (nekima) nešto - napisao je Braja, pa nastavio:

- Sve se na kraju vrti oko onoga što vrti i gde burgija neće. Časte samo retki. A poenta je da za velika dela ne treba čast. Samo popu popovo, a bobu bobovo. I sve okej. Ali ne vredi. Uvek se kola slome tamo gde ima dovoljno i za avion. Usud, šta li je. Ljudi su najkvarljivija roba. I da, žao mi je što je tako. Žao mi je što se olako zaboravlja. Što se ne poštuje tim. Što se lomi preko kolena. Što se ruši ono što smo svi zajedno napravili. Ali šta je, tu je. Šou se mora nastaviti - dodao je on.

Pri kraju ovih tvitova, Braja je direktno prozvao i svoju bivšu saradnicu Seku Aleksić jer nije bila zadovoljna njegovom pesmom "Poslednji let", koja je u međuvremenu postala megahit.

- "Poslednji let". Za kraj svirke u jednom restoranu. A rekla je: "Tja, doktore, šta znam? Možeš ti to bolje..." Sekana... Karma je kučka! - zaključio je Brajović.

