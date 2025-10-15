Slušaj vest

Mladen Mijatović progovorio je o slučaju transrodne osobe A. K. (21) osumnjičene da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića i otkrio nove detalje.

Mladen Mijatović se oglasio ovim povodom na Instagramu i izneo tvrdnje da je osumnjičena A. K. pružala intimne usluge u svom stanu preko aplikacije Romeo.

- A.K. (21) je navodno zakazivala pružanje se***alnih odnosa u svom stanu preko aplikacije Romeo. U avgustu je prijavila policiji da je bila žrtva razbojništa 14. avgusta.

Prema njenim rečima, tri osobe koje su prethodno zakazale usluge, došle su u stan na Vračaru, poprskale su je biber sprejom, pretukle je, oteli određenu količinu novca i neke tehničke uređaje iz stana, a zatim su te osobe pobegle. A.K. je prijavila slučaj policiji, oni su odmah reagovali i brzo su identifikovane i prevedene 3 osumnjičene osobe za razbojništvo - tvrdi novinar Mladen Mijatović.

Vujadin iskaz davao dva sata

Podsetimo, Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

Pritvor do 30 dana

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

