Transrodnoj pevačici Elektri Elit produžen je pritvor u Švajcarskoj, prenose mediji. Advokat estradne umetnice saopštio je danas da je pevačici produžen pritvor na još 3 meseca.

Kako prenose medij, ona se trenutno nalazi u ženskom zatvoru u Cirihu.

Na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak - Nisu dobre.

Podsetimo, Elektra Elit je uhapšena nakon što je probala da proda luskuzni automobil koji je bio ukraden.

Njoj su specijalci upali u stan u jednom gradu u Švajcarskoj gde živi i priveli je, nakon čega joj je odmah određen pritvor prvo na mesec dana, a potom su produžavali.

Rođena kao Đuro

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Elektra je promenila pol. Ona je rođena kao Đuro Ostojić 1977. i u svom rodnom selu živela je uobičajeno, kao i svi ostali mladići i devojke tog vremena.

- Đuro je tada, u detinjstvu, bio povučen ali se družio sa ostalom decom. Ne sećam se da se po njemu videlo da je drugačiji od ostalih, možda je to skrivao. Bio je kao i sva ostala deca, a kasnije i kao mladić izgledao je prosečno. Sećam se da je pomagao svojima oko poslova u poljoprivredi, čuvao je ovce i krave na pašnjaku. To su tada radila sva deca nakon škole, pa tako i Đuro - ispričao je izvor za Kurir koji je rodom iz sela odakle je i Elektra Elit.

Kasnije, kad se transrodna pevačica odselila iz Like, naš sagovornik je više nije viđao.

- Mislim da su iz Hrvatske otišli za vreme rata devedesetih, kao i većina Srba tada. Posle mnogo godina sam čuo da se oženio i da je otišao u Švajcarsku, a onda i da je promenio ime u Leon, s tim što se ljudima iz Srbije predstavljao kao Lav. Valjda mu je tako pisalo i u dokumentima. A sad je promenio pol i zove se Elektra. Kad sam ga video na televiziji bio sam šokiran, nisam to očekivao jer se nikad ranije nije pričalo o njegovim sklonostima - završava naš izvor nedavno.

