Zlata Petrović je svojevremeno javno priznala da je bila ljubavnica oženjenog muškarca, a njihova veza trajala je čak pet godina.

Nije rekla o kome je reč, ali je istakla da je uvek s muškarcima bila iz ličnog zadovoljstva, nikada iz koristi.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka s kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - rekla je Zlata, a onda se, kako kaže, smirila.

"Imala sam burne veze i raskide"

- Nijedna žena ni muškarac nisu dobili diplomu jer su dobri u spavaćoj sobi. Nisam fatalna kao što neki pričaju. Možda sam takva bila u mladosti, ali kako idu godine, sve više se smirujem. Već neko vreme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se. Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem nek traje koliko traje i ne nerviram se ni oko čega - pričala je Zlata svojevremeno.

Ljubav života

Pevačica je nedavno otkrila je koji je muškarac bio ljubav njenog života

- Pa svi su bili tog trenutka… Samo što su ostale dve moje velike ljubavi, Hasan i Peja, jer sam sa njima želela zajednicu, želela decu, hvala Bogu da mi se sve to ostvarilo, ja to gledam kao opis ljubavi. Ali sa kime god sam bila išla sam srcem. Ne znam da obrazložim šta znači ljubav, možda nikada nisam ušla u taj stadijum, jer moje veze i brakovi su trajali, limit im je bio 5, 6 godina i onda ja nisam adekvatna da kažem šta je ljubav, možda je to bila neka zaljubljenost, nešto drugo. A ta ljubav će možda nekad doći, a možda neće nikada - ispričala je tada Zlata u emisiji "Nedeljno popodne sa Leom Kiš".

