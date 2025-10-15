Slušaj vest

Nova pesma „Mačka“, koju potpisuje Orkestar Danijela Veselinović u saradnji sa jednom od prvih ženskih reperki na domaćoj sceni – Marayom, od nedavno je dostupna na YouTube kanalu Orkestra Danijela.

Reč je o naslovnoj numeri sa prvog live albuma „Mačka“, koja donosi potpuno nov muzički izraz i otvara sasvim novo poglavlje u zvuku orkestra. Snažna, ritmična i autentična, „Mačka“ spaja različite svetove – tradiciju i savremenost, energiju trube i urbano izražavanje.

Live album „Mačka“ trubačkog orkestra Danijele Veselinović od samog izlaska privukao je veliku pažnju publike i medija. Svaka numera sa albuma ispraćena je sa jednakim oduševljenjem, iako svaka donosi potpuno drugačiju muzičku priču i energiju. Publika je, kako ističe Danijela, „podjednako dobro reagovala na svaku numeru, što pokazuje da ljudi prepoznaju iskrenu emociju i želju da im ponudimo nešto novo.“

Foto: Promo

Juče je, na YouTube kanalu Orkestra Danijela, objavljena i numera „Mačka“, koja ujedno predstavlja i jedinu novu autorsku pesmu ovog brass sastava. Upravo po njoj album nosi svoje ime. Za razliku od dosadašnjih numera sa albuma ovu pesmu prati tekst, a potpisuje ga Maraya – umetnica poznata po autentičnom izrazu i pionirskoj ulozi na sceni ženskog repa u Srbiji.

Muzika je, kako Danijela objašnjava, „inspirsiana bugarskom melodijom Kaval sviri, koju je kubanski autor Alberto Miradna spojio sa balkanskim zvukom, latino ritmovima i hip-hopom“. Rezultat je dinamična, ritmična i provokativna pesma koja pomiče granice onoga što se na ovim prostorima tradicionalno povezuje sa brass sastavima.

„Ova numera je naš iskorak iz žanrovskih okvira. Želeli smo da publici ponudimo nešto neočekivano – spoj trube i moćnog hip-hopa, koji do sada niko nije uradio na ovim prostorima. Tekst je nastao sa idejom da intrigira, ali i da na pravi način prikaže slojevitost i kompleksnost ženske prirode“, kaže prva dama srpske trube.

Kao i sve ostale numere sa albuma, i „Mačka“ je snimana uživo – u istom trenutku i zvuk i slika, u prelepom prostoru Urban Office-a, što doprinosi posebnoj atmosferi i autentičnosti čitavog projekta.

Live album „Mačka“ koncipiran je kao muzičko putovanje: počinje tradicionalnim trubačkim zvukom, nastavlja se različitim spojevima i aranžmanima tradicionalnih melodija, a kroz pesmu „Mačka“ otvara put ka novim muzičkim pravcima i eksperimentima.

Svoj poseban pečat na ovom albumu dao je i Lazaro Del Toro Vega, kubanski perkusionista koji već 20 godina živi i radi u Srbiji, i koji je kao dragi gost i prijatelj uneo duh Kube u ovaj projekat.

Podsećamo da se na albumu, pored orkestarskih izvođenja poznatih hitova, nalaze i zanimljive saradnje sa Aleksandrom Sofronijevićem, Etno ansamblom Kult i bendom Naked, čime je dodatno obogaćen muzički spektar čitavog projekta.

Numera „Mačka“ dostupna je na YouTube kanalu Orkestra Danijela – poslušajte i otkrijte kako zvuči spoj trube, repa i latino ritma…