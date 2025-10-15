Slušaj vest

Nikolina Kovačević, naša influenserka koja je promenila pol, često putuje na luksuzne destinacije odakle se redovno oglašava, a trenutno se nalazi na Kipru, gde je i nastala slika koju je podelila na svom Instagram profilu.

Ona se slikala u uskim helankama i topu, grudi su bile u fokusu, a na licu nije imala ni trunku šminke.

Dečku prećutala da je promenila pol

Nikolina je nedavno priznala je da je njen dečko sasvim slučajno saznao da je nekada bila muško.

"Moj dečko, koji je bio Italijan, je guglao o meni i izašla mu je moja slika od pre, kad sam bila muško. On se frapirao, pao u nesvest ja mislim i nije mi se javljao ceo dan. On to meni nije hteo da kaže da zna tri, četiri meseca. Onda me je odveo na večeru i rekao mi da moram da mu priznam ono što krijem. Poslao mi i cveće, i na večeri je tražio da mu priznam sve, ja ništa nisam htela da kažem. I u jednom momentu on meni kaže: 'Ti se nisi rodila takva'."

Zavela fudbalera

Nedavno priznala da je u vezi sa poznatim srpskim fudbalerom

- U romansi sam sa fudbalerom... Trenutno pregovaramo. Ja hoću nešto, on hoće nešto drugo. Ja hoću sve od njega. Valjda sam zaslužila sve, ali on ne želi da da sve, rekla je kroz osmeh.

Tad je otkrila je da nije oženjen, da je srpski fudbaler koji igra "preko", te da nije do sada gledala njegove utakmice.

Rođena kao Njegoš

Nikolina je rođena u telu muškarca i roditelji su joj dali ime Njegoš. Kako je sama rekla, od malih nogu je znala da je žena, zbog čega je skupila hrabrosti i podvrgla se medicinskim tretmanima, prvo hormonima, a zatim estetskim korekcijama, kako bi postala žena. Na kraju, Nikolina je svoju tranziciju završila operacijom promene pola.

