Nadležni organi poseduju CD na kojem se, prema nezvaničnim saznanjima medija, nalazi snimak koji bi mogao predstavljati ključni dokaz protivA. K. (21), osumnjičene za ucenu bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

Tokom istrage, od A. K. će najverovatnije biti oduzeti mobilni telefon i računar, koji će biti upućeni na veštačenje u cilju prikupljanja dodatnih dokaza.

Zasad nije poznato da li je CD na kojem je snimak nađen još tokom pretresa stana osumnjičenog A. K. (21), ili kasnije u toku istrage po prijavi Vujadina Savića. Očekuje se da bi tužilaštvo u narednim danima trebalo da sasluša još dva svedoka, posle čega bi sud mogao da ukine pritvor A. K, prenosi Blic.

Vujadin iskaz davao dva sata

Podsetimo, Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

Pritvor do 30 dana

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

