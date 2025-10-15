Slušaj vest

Transvestit Jovana (Goran) Abdulov (34), koja se 2018.godine sumnjičila da je ubila ljubavnika Marka Radovića (24), punla je novinske stupce.

Ona je ubrzo nakon što je odvedena u zatvor pokušala sebi da oduzme život i to donjim vešom tvrdeći kako su Marko i majka njen jedine ljubavi.

Kako se sve desilo

Goran Abudlov pokušao da se ubije u zatvoru Foto: Privatna Arhiva

Kako je Kurir tada saznao, Abdulova je skinula i pocepala donji veš i pokušala da se zadavi, ali su policajci brzo reagovali i sprečili samoubistvo.

Prema rečima njene majke Dragice Radivojević, Jovana je i te noći posle ubistva pokušala da se ubije tako što je noge vezala selotejp trakom, nagurala plastičnu kesu u usta, a drugu stavila preko glave i vezala pertlama.

Izjava Goranove majke

- Ušla sam u sobu i zatekla ga s kesom preko glave, udarila sam ga i rekla mu: „Sine, nemoj, šta to radiš?!“ Rekao mi je: „Mama, ja ću da umrem bez njega, nemoj molim te da me prijaviš, neću u zatvor, tući će me“ - ispričala je za Kurir tada njena majka.

Takođe, svojevremeno se saznalo kako su zatvorenici bili prestravljeni zbog plača i krikova koji su se čili u tom periodu.

Foto: Privatna Arhiva, Vladimir Šporčić

Priznala zločin

Jovana je tada priznala zločin.

- Imala sam samo majku i Marka. To su dve moje najveće ljubavi. Njega sada više nemam. Ja sam se samo borio za njega, jer sam ga mnogo voleo. Volim ga, nisam želeo da se to desi - rekla je 2018. godine na saslušanju.

Pogledajte dodatni snimak: