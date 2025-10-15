MAJA MARINKOVIĆ OTKRILA DA JE ASMIN ZALJUBLJEN U NJU! Nastao neviđeni haos u Eliti: Šalje mi tajne poruke i čokoladice, ima svoje špijune koji me čuvaju (VIDEO)
Dača Virijević je kao prvi insajder ovonedeljne radio emisije Amnezije govorio je o situacijama u Eliti:
- Maja je se pohvalila da je dobila medeno srce od Asmina, dobila je još čkoloadicu koja nije od Asmina ili Luke - rekao je Dača, kada je Maja ušla u radiju.
- Maja se nije pohvaila, ona se ne hvali medenim srcima i čokoladicama, Uroš je to video, a što se tiče čokoladice, ne znam od koga je, ali mislim da je isto - rekla je Maja.
Maja otkrila veliku istinu
Maja je pred kamerama otkrila da je svesna da se Asmin sve više zbližava s njom i da pokušava da joj se približi, ali je odlučna u tome da ne dozvoli ništa više od prijateljstva.
– Asmin mi se udvara, šalje mi poruke, sitnice... ali ne želim da imam bilo šta sa njim jer je u vezi sa Stanijom, a ona mi je najbolja drugarica. To se jednostavno ne radi, rekla je Maja pred ukućanima.
Emotivni haos i zategnuti odnosi
Ova izjava dodatno je zategla odnose u kući, jer se sada postavlja pitanje koliko je iskrena Asminova veza sa Stanijom, a koliko su njegove emocije prema Maji stvarne. Neki ukućani smatraju da je Asmin "igrač" koji pokušava da balansira između dve žene, dok drugi misle da je zaista zbunjen i da su mu se osećanja prema Maji desila spontano.
Pogledajte dodatni snimak: