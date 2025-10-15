Slušaj vest

Bivša takmičarka "Parova" i pevačica, Nataša Maza postala je udovica pre dve godine.

Javnost nije bila upoznata sa informacijom da je ona bila u braku sve do tragedije.

Nataša je o svom gubitku, tada, obavestila javnost putem društvene mreže Instagram.

- Ljubavi moja, životiću moj, oči moje najlepše, ovako je sve počelo i nikada, nikada se neće završiti. Večno tvoja Natašica! Počivaj u miru - napisala je tada ona uz fotografije sa venčanja.

- Ne pričam o suprugu puno. Moj suprug je programer i on ne voli da se pojavljuje u medijima. Nisam želela da ikada ima problema zbog mene - svojevremeno je izjavila Nataša Maza.

Pokojni suprug Nataše Maze, sa kojim je u braku bila od 2010. godine, skočio je sa trećeg sprata pravo na glavu.

Iako je Hitna pomoć urgentno reagovala, smrt je odmah ustanovljena jer Maksimović nije davao znake života.

Neprolazna ljubav

Podsetimo, kako su domaći portali navodili, Nataša je svog supruga sahranila 7. jula 2023. godine i svaki dan obilazi njegov grob na novobežanijskom groblju, donosi mu sve što je voleo da jede i pije i neretko ostane satima kako bi s njim pričala.

- Pregrmeli smo brojne bolne i teške trenutke i samo mi znamo kako nam je bilo u naša četri zida. Držeći se za ruke doživeli smo ogromnu sreću, smejali se, radovali, mnogo prelepih trenutaka, puno puno predivnih uspomena. A danas, na naš dan, volela bih da ove suze progovore, jer samo one znaju koliko je teško. LJubavi moja, živote moj, Esiću, volim te puno puno puno i više od toga - napisala je Maza uz fotografiju večnog počivališta svog pokojnog supruga.

Od smrti muža, Nataša Maza se retko oglašava na društvenim mrežama, a kada to čini, obično je u znak sećanja na supruga.

Inače, Nataša Maza, transrodna srpska pevačica, rođena je kao Nebojša Kornesko. Postaje popularna nakon učešća u rijalitiju "Parovi". Ušla je u popularni TV format sa namerom da iznese svoju životnu priču kako bi ohrabrila ljude koji prozlaze kroz slične probleme i razvojni put. Maza je učestvovala i u rijalitiju "Farma" kao specijalni gost. Bavila se pravima LGBT osoba. Autorka je svih svojih pesama, a potpisuje se i kao producent svojih spotova.

