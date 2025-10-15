Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević danas se nije pojavila na saslušanju zakazanom u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, a svoje odsustvo je opravdala dostavljanjem lekarskog izveštaja.

Naime, Mirka je danas je trebalo da se pojavi u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, gde je bila pozvana da svedoči u slučaju protiv transrodne osobe A. K, koju je njen nevenčani suprug, Vujadin Savić, prijavio zbog navodne ucene privatnim snimcima i fotografijama.

Ipak, glumica se nije pojavila na saslušanju zbog zdravstvenih problema, a svoje odsustvo opravdala je dostavljanjem lekarske dokumentacije.

Saslušan Vujadin

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

Određen pritvor od mesec dana

Podsećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra, pisao je prvi Kurir.

