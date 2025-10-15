Slušaj vest

U domaćoj javnosti ne prestaje da se priča o slučaju Vujadina Savića i transrodne A.K, koju je sportista prijavio za ucenu.

Samim tim pokrenula se tema o transrodnim osobama koje su poznate javnosti, a među njima je i nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Alini Juhart.

Pevačica je rođena kao Alino, a mnogi nisu verovali da je ona nekada bila muškarac. Alina danas redovno deli svoje fotografije na društvenim mrežama, te dobija brojne komplimente na račun izgleda.

"Nisam uzimala hormone"

Jednom prilikom Alina je progovorila o svemu i tada je ispričala kako je shvatila da je žena zarobljena u telu muškarca.

- Imala sam šest godina. Uvek sam htela da se igram s "barbikama", a ne da igram fudbal. Ja ga mrzim, a moj brat je sportista. Polako je počela transformacija: prvo su bili nokti, haljine, pa duga kosa. Nisam uzimala hormone. Za neke je sve to čudno - pričala je Juhart.

- Kukla mi kaže da je meni lako jer imam savršenu porodicu. Nije uvek bilo lako. Na kraju su me prihvatili drugovi mog brata i oca. Bila sam uvek neko ko je hteo da pomogne svima.

