Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški tokom učešća u "Zadruzi" priznala je da se bavila prostitucijom, a u taj svet je zakoračila samo 16 godina.

Starleta je tada pred milionima gledalaca u šokantnoj ispovesti priznala da se bavila najstarijim zanatom i otkrila kako je sve počelo.

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan, tj kad sam bila u tome, ti dani su najgori. Moji su tek saznali sada. Moja majka nije znala. Sumnjala je i pitala me par puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina odgovarajući na pitanja novinara.

- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ona ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - dodala je ona tada.

Klijenti je zaključavali u stan

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Mina je proživela jezivu torturu. Naime, nju su jednom klijenti zaključali u stan na dva dana gde su se iživljavali nad njom.

- I danas zbog tih noći proživljavam traume. Bukvalno su se na sve načine iživljavali nada mnom. Preklinjala sam ih da prestanu, ali nakon toga su me tukli, čupali, polivali. Ne znam kako sam ostala živa. Ali stvarno. Nakon toga pakla redovno sam išla kod psihijatra da skrenem misli sa te teme, najgore tramue vučem od tada. Danima sam sedela i plakala u svom stanu, nikome se nisam javljala. Skroz sam bila bespomoćna, nije mi bilo do života. Vi ne znate kako je to kada vas trojica muškaraca istovremeno siluje, bije, maltretira. Ali, eto, evo me sada ovde i ponosna sam što sam svesna da sam pogrešila - rekla je Mina svojevremeno sa suzama u očima.

Ušla u prvi rijalitija posle skandala s pevačem

Podsetimo, Mina je ubzo nakon skandala sa Šakom Polumentom ušla je u "Zadrugu" i odmah je proglašena najlepšom devojkom u rijalitiju. Već prve večeri uplovila je u vezu i pred kamerama imala intimni odnos sa Nemanjom Đerićem Đeksonom. Nekoliko dana kasnije dopao joj je Anđelo Ranković, al se tu nije zaustavila. Za četiri sezone koje je provela tamo promenila je čak 14 partnera.

Ušla u Elitu 9

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Mina Vrbaški završili ispod jorgana Foto: Printscreen YouTube

Mina trenutno učestvuje u aktuelnom rijalitiju i još uvek nije pronašla svoju jaču polovinu, ali gledaoci sumnjaju da je bacila oko na Asmina Durdžića, od kojeg se gotovo ne odvaja. Mnogi komentarišu da je sada znatno smirenija i povučenija, što iznenađuje, s obzirom na to da je verni pratioci pamte po burnim emotivnim vezama i turbulentnom ponašanju iz prethodnih sezona.

