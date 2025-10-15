Slušaj vest

Na samom početku intervjua Atina je poručila Lukasu da se zaustavi sa izjavama koje je davao o njoj u javnosti, jer je, kako ističe, spremna da iznese dokaze.

- Meni je sve to smešno što on priča. Iskreno, bolje bi mu bilo da se zaustavi, da ne krenem sa valjanim dokazima. Sad se očigledno pere od mene, udara nisko. Ni u jednom trenutku nisam rekla ništa ružno, sve sam govorila u superlativu. O njemu nemam loše mišljenje, ali me nagazio, pa će malo i da ispašta. Laže da nismo bili zajedno. Čekam da vidim gde mu je granica,ako je pređe, preći ću i ja. Tačno se sećam jedne večeri kada sam ga pitala: „Šta bi ti uradio kada bi se za nas saznalo?“, a on mi je lagano odgovorio: „Sve najbolje bih rekao“ — ispričala je Atina na početku razgovora, pa se potom osvrnula na svoj uspeh na Šabačkom vašaru.

- Nisam ni htela ove godine da se pojavim i da radim. Menadžer je insistirao i nisam se pokajala. Ove godine sam sve dane nastupala, narod me želeo, videlo se i po društvenim mrežama. Nisam očekivala da će me narod toliko zavoleti i da ću dobiti titulu Šabačke kraljice. Kad sam videla masu, onaj dim, zaparinu, a ja vrckam, pevam i znojim se... Tolika je bila gužva da su gazde cepale šator sa strane da bi ljudi mogli da gledaju moj nastup i sa ulice. Sada se gazde otimaju oko mene, ne pitaju za cenu — rekla je ushićeno, pa oplela po starijoj koleginici Vesni Vukelić Vendi, kojoj, kako kaže, „drhti kruna“ kada je u pitanju vašar u Šapcu.

- Znam da me negde prozivala. Ne plašim se nje, zaista je jako smešna. Nećemo da se upoređujemo. Svakako, trebalo bi da me se plaši. Po godinama, baka ili majka da mi bude. To što je izjavila je presmešno, jer je odavno umrla kao ličnost, samo nije obaveštena. Pala je u zaborav. Svoje je odsvirala. Vidite, noću pije, uzima svakakve supstance, prostituiše se sa svima, a ujutru ide u manastire da okaje grehe. Jedino što mi se kod nje dopada jeste ta elokvencija, vidi se da čita knjige. Dovoljno je bezobrazna, pa pljuje sve - rekla je Atina, pa šokirala:

- Mene ne diraju, imam takav stav da niko ne sme da me pipne. Nisam jedna od onih koje se otimaju oko para i ulaze u intimne odnose sa kolegama iz benda, kao što je to slučaj sa Vendi. Ne upoznajem se ni sa gostima, ne idem na aftere. Svi ste videli njeno drpanje i štipanje, pa na kraju završi u kolima sa gazdom, gde imaju s*ksualni čin. To svi znaju, to je javna tajna. Imam prijatelja sa kojim se zabavljala 12 godina, a sve vreme je bila u braku. Dokazi i fotografije postoje. To što je ona jezičara, narodu je simpatična, ali je klasična dvorska luda - šokirala je Atina Ferari.

