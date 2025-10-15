Slušaj vest

Javnost već danima ne prestaje da bruji o slučaju transrodne osobe A. K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da iznudi novac i ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

Ipak, pažnju korisnika društvenih mreža posebno je privukao jedan detalj koji se pojavio samo nekoliko dana pre njenog hapšenja. Naime, A. K. je na TikToku ripostovala isečak iz serije u kojoj glumi Mirka Vasiljević, nevenčana supruga Vujadina Savića.

Direktna poruka upućena Saviću

Ovaj potez izazvao je mnogobrojne reakcije na mrežama, jer su mnogi u tome prepoznali provokaciju ili namernu simboliku, naročito imajući u vidu da se u tom periodu već navodno odvijao pokušaj ucene.

Korisnici su u komentarima izražavali šok, tvrdeći da je reč o "direktnoj poruci" upućenoj Saviću, dok drugi smatraju da je u pitanju pokušaj skretanja pažnje i izazivanja haosa u javnosti i pre nego što je slučaj dospeo u medije.

U više navrata ispoljavao homofobične stavove

Inače, značajno je istaći da je Vujadin Savić u više navrata javno ispoljavao homofobične stavove, često prozivajući LGBTQ+ zajednicu na društvenim mrežama. Upravo zbog toga, ovaj slučaj je dodatno uzburkao javnost i izazvao snažne reakcije.

Uložila u sobe skoro 60.000 evra

Podsećamo, A.K. uložila je u svoj fizički izgled skoro 60.000 evra, a od zahvata nema šta nije radila.

Prema rečima našeg izvora, ona je uložila skoro 60.000 evra u promenu fizičkog izgleda:

– Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla.

