Voditeljka Sanja Marinković neretko ističe prirodan izgled, a budući da, pored dobre genetike, redovno vežba i zdravo se hrani, izgleda znanto mlađe iako je u martu napunila 51 godinu.

Sanja je veoma aktivna na Instagramu gde deli fotografije i snimke u raznim izdanjima, a gledaoci je stalno viđaju tip-top sređenu na malim ekranima.

Sanja Marinković pokazala kako izgleda

Ona je sada na storiju podelila snimak u uskoj crnoj haljini u kojoj joj je bujni dekolte u prvom planu, što je iznenadilo njene pratioce, budući da je uvek smerno obučena.

- Nikad nisam bila fan plastičnih operacija, ali neću nekoga da razapnem na krst ako to voli. Nije mi samo jasno zašto mlade devojke guraju silikone gde god stignu kad izvajana figura može da se postigne i odlaskom u teretanu - rekla je Sanja jednom prilikom.

- Zdravije je za ceo organizam, a pritom ne morate da se osećate da biste izgledale zgodno. Vidim da neke devojke odlaze pod nož samo zato što misle da u teretani nije moguće da dobiju efekat kakav daje silikon. To nije istina. Potrebno je samo da imate adekvatnog trenera koji tačno zna koje vežbe da vam preporuči da biste došli do cilja. Mnoge žene su lenje, pa lako nalaze opravdanja, ima i toga -ispričala je tada.

"Jedem sirovu hranu"

Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice

Takođe, Marinkovićka je jednom otkrila kakva je njena ishrana.

- Volim pravilnu ishranu i sve manje jedem meso. Poslušala sam neke mudrije od mene, i uglavnom jedem sirovu hranu. Zapravo ne jedem ništa (smeh). Mislim da sam pre 15 godina u restoranu naručila glavno jelo, to uopšte ne radim, ne naručujem i ne jedem glavna jela, radije naručim malo startera. I nije to odricanje, ja u tome uživam, našla sam neki sistem koji mi odgovara. Treniram, ujutru ne jedem ništa, popijem samo sok, posle kafu i oko 13h prvi put unesem hranu - otkrila je voditeljka i priznala da je veliki broj namirnica potpuno izbacila iz ishrane.

