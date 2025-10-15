Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić pre tri nedelje izazvao je saobraćajnu nezgodu u Beogradu, kada se, vraćajući se sa jedne proslave, zakucao u gradski autobus. Tom prilikom izjavio je da je do udesa došlo zbog nepovoljnih uslova na putu, te dodao da nema nameru da prestane da vozi zbog, kako je rekao, "četvrtke saobraćajke".

Poznato je da Lazić gaji veliku strast prema automobilima i brzim motorima, a sada je na Instagramu podelio fotografiju sa svojim ljubimcem na dva točka, jasno stavljajući do znanja da ga incident nije previše uzdrmao.

Objava je odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Ana Sević o saobraćajnoj nesreći

Pevačica Ana Sević je nedavno otkrila kako je reagovala kada je čula za nesreću.

- Napisala sam mu roman, pročitao je sve. Da li je umemorisao i da li će sprovesti sve u delo videćemo. Napisala sam mu onako kako je zaslužio. Meni je Kaća javila odmah kad se to desilo, na moju veliku žalost od njega me ništa više ne iznenađuje. Nadam se da je ovo bio poslednji put. Normalno da će da prihvati i da ide u zatvor ako takva bude presuda - rekla nam je ona.

