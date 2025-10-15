Slušaj vest

Milica Todorović u petom mesecu je trudnoće i čeka dečaka, a kako mediji prenose, ona je odlučila kako će se naslednik zvati.

Milica je rešila da sinu da ime Milan, po svom ocu za kojeg je veoma vezana.

Značenje imena Milan

Ime Milan jedno je od najzastupljenijih imena na našem podneblju a i šire.

Ime Milan potiče od stare slovenske reči "mil", što znači dragi ili mio. Pored slovenske osnove, ima i druga značenja u drugim jezicima.

Od partnera dobila Roleks

Podsetimo, Milica je nedavno proslavila 35. rođendan, a od partnera je dobila skupoceni poklon.

- Milica je aktivna trudnica i odlično se oseća. Iako se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima, odlučila je da okupi drage ljude i proslavi rođendan. Ovaj joj je draži od svih prethodnih zbog toga što je trudna i što će joj se uskoro ostvariti ono što je godinama priželjkivala - postaće majka. Zbog svega lepog što joj se u poslednje vreme dešava, okupila je drage ljude, s kojima je provela veče za pamćenje. Nije slavila samo rođendan, već i to što će njena, ali i porodica njenog partnera uskoro biti bogatija za još jednog člana. Veče je bilo savršeno, uživali smo u sjajnoj hrani, piću i muzici, a Milica je sve vreme neumorno igrala i ni u jednom trenutku nije skidala osmeh s lica - rekao je izvor za Informer tada i dodao:

- Njih dvoje ljubomorno čuvaju svoju vezu i ne dozvoljavaju da bilo kakvi detalji isplivaju u javnost. Milica je srećna žena jer je našla partnera koji je tretira kao princezu i trudi se da joj u svemu ugodi. Tokom proslave su bili nasmejani i srećni, a nakon što je oduvala svećice na rođendanskoj torti, iznenadio ju je kutijom u kojoj je bio sat marke "roleks". Ostala je bez teksta, jer joj je kupio model koji je dugo priželjkivala, a uz sat je dobila i emotivnu poruku, zbog koje je zaplakala. Nije mogla ni da zamisli da će veče biti tako posebno. Pred svima nama je rekla da je ponosna na svoj izbor i da je srećna što ju je Bog pogledao i poslao joj pravog muškarca.

