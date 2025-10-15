Slušaj vest

Sandra Todić i Sara Raićević su naredne gošće Amnezije te su govorile o njihovom ljubavnim odnosima:

- Moram da kažem da je jedna osoba rekla kako je nju gledao Ivan, a to je radila samo da bi mene provocirala. Ja ne znam da li smo mi u vezi, ali bih volela da popričamo o tome - rekla je Sandra Todić.

Sara iznela svoje mišljenje

Sa druge strane Sara Raičević je otkrila da se držala sa jednim cimerom sinoć na žurki:

- Desilo se to, ali ne bih govorila ko je to, ima vremena - rekal je Sara.

