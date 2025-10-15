Evo da li su Ivan i Sandra u vezi
OTKRIVENO DA LI SU SANDRA I IVAN U VEZI! Učesnica razvezala jezik pa otkrila detalje (VIDEO)
Sandra Todić i Sara Raićević su naredne gošće Amnezije te su govorile o njihovom ljubavnim odnosima:
- Moram da kažem da je jedna osoba rekla kako je nju gledao Ivan, a to je radila samo da bi mene provocirala. Ja ne znam da li smo mi u vezi, ali bih volela da popričamo o tome - rekla je Sandra Todić.
Sara iznela svoje mišljenje
Sa druge strane Sara Raičević je otkrila da se držala sa jednim cimerom sinoć na žurki:
- Desilo se to, ali ne bih govorila ko je to, ima vremena - rekal je Sara.
