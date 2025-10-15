Progovorila o svemu

- Ja sam imala tada emisiju sa njegovom bivšom devojkom. Gledaoci su se javljali, nju su kanalili u jednom trenutku, a mene su dizali i njemu je to smetalo. On je upao u studio, krenuo je na mene, jer je mislio da će tako da je odbrani, ne znam šta je mislio, popio je taj viski. Krenuo je na mene i posle je bio neki haos isto, posle emisije, tako da smo se samo razišli. Mi smo se videli nedelju i po dana u istoj emisiji, čak me je i pogledao i rekao: "ćao, ćao" - rekla je Elena, a onda se osvrnula na raskid Luksa i Ree: