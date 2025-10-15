UČESNIK ELITE SE BLAMIRAO MRTAV PIJAN! Sestra njegove bivše se pojavila u programu i potpuno ga razotkrila (VIDEO)
Bivša učesnica rijalitija "Farmeri", Elena Petrović, gostujući u jednoj emisiji progovorila je o odnosu sa Saletom Luksom, aktuelnim učesnikom "Elite 9".
Kako je Elena Petrović istakla, usred jedne od emisija "Farmeri - Narod pita", Sale Luks je upao u istu i napravio je haos, a tada je bio sa Andreom Reom Anđelković u vezi.
Progovorila o svemu
- Ja sam imala tada emisiju sa njegovom bivšom devojkom. Gledaoci su se javljali, nju su kanalili u jednom trenutku, a mene su dizali i njemu je to smetalo. On je upao u studio, krenuo je na mene, jer je mislio da će tako da je odbrani, ne znam šta je mislio, popio je taj viski. Krenuo je na mene i posle je bio neki haos isto, posle emisije, tako da smo se samo razišli. Mi smo se videli nedelju i po dana u istoj emisiji, čak me je i pogledao i rekao: "ćao, ćao" - rekla je Elena, a onda se osvrnula na raskid Luksa i Ree:
Nemam komentar, ona neće moći da primi njegovo ponašanje napolju, rekla sam da će da joj smeta i da će raskinuti. Govorili su mi da sam ljubomorna, rekla sam: "Okej, videćemo..." i eto.
U video-prilogu pogledajte detaljnije:
Pogledajte dodatni snimak: