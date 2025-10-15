Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana tokom sinoćne žurke rasplakao se na stih pesme Ljube Aličića koji ga je podsetio na bivšu suprugu Milicu Kemez.

Pre nepune dve nedelje Bora Santana zvanično se razveo od bivše supruge Milice Kemez. Tada je najavljivao žurku povodom razvoda, a ubrzo nakon toga započeo je kratku emotivnu vezu sa cimerkom Aleksandrom Jakšić.

Bora plače

Ipak, čini se da emocije još uvek tinjaju. Na sinoćnoj žurki, Bora je pokazao da mu raskid nije ostavio ravnodušnog.

U trenutku kada je puštena pesma "Plačite sa mnom jesenje kiše", Santana je zapevao iz sveg glasa, ali ga je stih "moja me mala ne voli više" potpuno slomio, pa je zaplakao pred svima.

Prisutni su zaključili da Bora ipak nije toliko hladan i ravnodušan povodom razvoda sa Milicom, kako je ranije delovalo.

