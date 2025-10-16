Slušaj vest

Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21) koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama. Međutim, osim Vujadina, na meti ove uhapšene osobe našli su se još neki ugledni i moćni ljudi.

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao lgbtq+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Pre nekoliko dana, Vujadin je dao izjavu tužilaštvu, a njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević trebalo je da svoj iskaz u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu povodom reketiranja o kojem se danima piše. Glumica se nije pojavila na saslušanju zakazanom, a svoje odsustvo je opravdala dostavljanjem lekarskog izveštaja.

Mirka, koja je tek odnedavno otvorila naloge na društvenim mrežama, na Instagramu i dalje prati Vujadina. Glumica ima 136.000 pratilaca, dok prati tek 322 ljudi. Već nekoliko dana nije ništa objavljivala niti komentarisala na ovoj društvenoj mreži.

A.K. određen pritvor od mesec dana

Podsećamo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra, pisao je prvi Kurir. A.K. je posle hapšenja smeštena u pritvor u regularnu sobu muškog odeljenja Centralnog zatvora, a kako odatle tvrde ona će imati sve adekvatne uslove, te hormonsku terapiju ako je bude tražila.

Kako je A.K. izgledala pre plastičnih operacija

Kurir je ekskluzivno došao do fotografija pomenute A.K. na kojoj se vidi kako je izgledala pre svih zahvata i plastičnih operacija. Na jednoj je bila obučena potpuno opušteno, muški šorts i majica, dok se na drugom pućila i pozirala za društvene mreže, zanimljivo je da je na obe imala kratko ošišanu kosu, te niko ne bi mogao ni da nasluti da će tokom života postati prava zanosna crnka.

Uložila u sobe skoro 60.000 evra

Podsećamo, A.K. uložila je u svoj fizički izgled skoro 60.000 evra, a od zahvata nema šta nije radila.

Prema rečima našeg izvora, ona je uložila skoro 60.000 evra u promenu fizičkog izgleda:

– Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla.

