Slušaj vest

Marko Kon izborio sa viškom kilograma sa kojima je svojvremeno mučio muku. U jednom periodu je imao čak 156 kilograma, ali je za samo nekoliko meseci uspeo da smrša 45 kilograma.

Mnogi kažu da je Marko sad gotovo neprepoznatljiv, a na dijetu je krenuo prvenstveno zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Naime, pre nekoliko godina dijagnostikovan mu je dijabetes modi 3, koji nikako nije mogao da reguliše insulinom, niti lekovima, stoga su mu doktori savetovali dijetu kao jedini način do ozdravljenja, a o svemu tome je Marko svojevremeno govorio za domaće medije.

- U jednom trenutku imao sam 156 kila, što mi je baš smetalo, a tu je i izuzetno visok šećer koji nisam mogao da obuzdam ni sa čim. Genetski imam Modi, koji se leči na poseban način. Primao sam insulin neko vreme, ali to nije smirivalo parametre. Dijeta je bila neophodna. Smanjio sam porcije na trećinu, izbacio ugljene hidrate i evo tako funkcionišem već šest meseci. Zapravo oko godinu dana to traje, a za to vreme skinuo sam 45 kilograma. Doručkujem jedno jaje, za ručak naručim deset ćevapa pa ih razvlačim ceo dan. (smeh) Pojedem sad dva, pa za dva sata još dva,pa opet kroz par sati. Na kraju pojedem tu svoju uobičajenu porciju ali razdeljenu na šest, sedam sati - za "Stori" je rekao Marko svojevremeno, na čijem slučaju se pokazalo da nutricionisti greše kada tvrde da je između obroka potrebno praviti pauze od po 4 sata.



Hleb ne jede uopšte

- Ma greše. Na dva sata se ljudi sigurno goje ako jedu koliko im se jede, ali ja pojedem jednu sarmu pa stanem. Hleb uopšte ne konzumiram, luk isto, jer ima previše ugljenih hidrata, papriku, šargarepu takođe, paradajz... Konzumiram zelenu salatu, blitvu, rotkvice, patlidžan i meso, tu nemam ograničenje. Jedem i čvarke i slaninu ali sve u malim količinama - rekao je tada on.

Marko je istakao da mu je u početku bilo vrlo teško da se na strogo kontrolisani režim ishrane navikne.

- Kada sam tek krenuo sa dijetom bilo mi je baš naporno, sada je već mnogo lakše. Istina je da čovek nikada ne može u potpunosti da se navikne, ja i dalje sanjam omiljenu hranu, ali činjenica je da se osećam mnogo bolje. Prestao sam da pijem lekove za pritisak. Polako izbacujem i medikamente za šećer, ostao sam samo na najosnovnijim. Uzimam samo metformin, ranije sam ih pio nekoliko. Nadam se da ću uspeti da izdržim još neko vreme, jer kažu ako istraješ dve godine onda se više nikada ne vraćaš na staro - rekao je on, a na pitanje koliko još kilograma ima u planu da skine rekao je tada.