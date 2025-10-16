Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović oglasila se povodom slučaja iznude bivšeg fudbalera Vujadina Savića od strane transrodne A. K, koja je uhapšena pod sumnjom da je pokušala da iznudi 50.000 evra od Savića, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. 

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao lgbtq+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Milica je, govoreći za medije, istakla da zbog brojnih poslovnih obaveza nije detaljno ispratila slučaj, ali i da smatra da nije na njoj da bilo kome sudi.

Foto: Marko Karović

- Moram biti iskrena, poznajem Mirku i Vujadina i imam predivno mišljenje o njima. Trenutno sam u džet-legu i na mrežama sam bila poslednjih pola sata kada sam imala priliku da vidim šta se dešava. Mogu da primetim da je sve baš uzelo maha. Nisam se preterano udubljivala, svakako, ja nisam ovde da sudim. Sem što ću reći da su Vujadin i Mirka bili predivni prema meni, ne bih ništa drugo komentarisala - rekla je Milica.

Pevačica je dodala da ne želi da donosi zaključke dok ne bude poznata celokupna istina.

- Ne znam da li je istina i šta je istina, niti da li postoje dokazi. Nisam ispratila sve. Trudim se da radim na sebi i da ne osuđujem ljude. Nikada nisam prošla tim putem i bilo bi nezahvalno da sudim nekome. Najlakše je uperiti prstom u nekoga. Pa ljudi, niko nije bezgrešan.

Pritvor do 30 dana

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra. U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen

Pod zvaničnim dokumentima pod oznakom "M"

Mediji su zbog toga i ranije pisali o A. K, oslovljavajući je naizmenično kao "on" ili "ona". Radi se, naime, o biološkom muškarcu koji još nije prošao ceo proces tranzicije i koji se u zvaničnim dokumentima vodi pod oznakom "M"(uško), ali se oblači kao devojka i ima ugrađene silikonske grudi.

Kako izgleda A.K. pre plastičnih operacija Foto: Kurir, Petar Aleksic/Kurir

Vujadin saslušan

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama. 

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

Mirka se nije pojavila na saslušanju

Mirka Vasiljević, nevenačna supruga Vujadina Savić, trebalo je da svedoči u Trećem osnovnom tužilaštvu ali se nije pojavila. Glumica je preko svog advokata dostavila lekarsko uverenje da je bila sprečena. 

