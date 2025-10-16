Slušaj vest

Toše Proeski je 16. oktobra pre tačno 18 godina tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina kada je ceo Balkan ostavio u suzama i neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Najpoznatiji makedonski novinar-istraživač Zoran Božinovski imao je nešto drugačije tvrdnje i dokaze o ovoj tragediji, a ključna figura u toj misteriji jeste njegova menadžerka Ljiljana Petrović.

Toše žrtva mafije i pranja novca

Zoran je prvi put posle 16 godina od smrti pevača odlučio javno da progovori i predstavi dokaze i tvrdnje koje ima u našoj emisiji.

U razgovoru za Kurir prošle godine otkrio je mrežu mafije koja je vremenom stezala obruč oko legendarnog pevača, a na čelu, kako je rekao pred našim kamerama, sa Tošetovom menadžerkom Ljiljanom Petrović i producentom Lastom Nikolovskim.

Da napomenemo, Ljiljana Petrović se prethodne godine nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira, iako je u potpunosti nestala iz javnog života. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije želela da daje. Kada je odgledala emisiju na Kurir televiziji, poručila nam je da će podneti tužbu protiv nas, ali se to nikada nije ostvarilo.

Gde je Ljiljana danas?

Godinu dana od specijalne emisije posvećene legendarnom pevaču, ekipa Kurira nastavila je da istražuje slučaj Liljane Petrović i njenog biznisa koji je nastavila nakon Tošetove smrti, a u pitanju su polja lavande i ostalo bilje i cveće, koje je i sam Božinovski spominjao.

Firma "Live natural doo" otvorena je samo godinu dana nakon Tošetove smrti, a njeni vlasnici su Ljiljana Petrović i Lasto Nikolovski, dve osobe koje je makedonski novinar optužio da su deo mafije koja je preko pokojnog Proeskog prala novac.

Podaci o poslovanju pomenute firme javno su dostupne svima preko Agencije za privredne registre.

Ovo je polje lavande Ljiljane Petrović

Ekipa Kurira na godišnjicu smrti Tošeta došla je u Tamjanicu kako bi posetila polja lavande i razgovarala sa komšijama.

Do imanja Ljiljane je jako teško doći jer se nalazi daleko od auto puta. Nakon isključenja potrebno je proći uske puteve usred šume, te se može reći da je temlja sakrivena i zavučena od civilizacije i javnosti. Zemljani put, šuma, brda i uski prolazi su sve što prethodi njenom imanju.

Imanje bivše menadžerke Tošeta Proeskog prostire se u nedogled. Gde god da stanete sve pripada Petrovićevoj i Nikolovskom, a u okolini nema ni jedna privatna kuća. Tek prvi komšija nalazi se na nekoliko kilometara od njenog poseda.

Njenoj vili se ne može tek tako prići, te smo bili prinuđeni da snimamo iz daleka, sa sasvim drugog brda. Kuća je sazidana na takvom uzvišenju odakle može da vidi kompletnu zemlju. Iako se na video snimku ne može videti realna veličina kuće, vila je ogromna.

Na putu do imanja Ljiljane Petrović ekipa Kurira susrela je samo jednog čoveka koji nije želeo da na pomen njenog imena bilo šta komentariše, ističući da gospođu ne poznaje i da nije upućen čije je imanje u pitanju. To ne čudi, jer je žena koja se javila redakciji Kurira rekla da meštani u okolini nisu raspoloženi da pričaju o njoj.

