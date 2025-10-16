Slušaj vest

Sofija Dacić, bivša supruga Igora Kojića, doslovno je ostavila mnoge bez teksta kada se pojavila na sceni Zvezda Granda i zapevala.

Sofija ima lep glas, ali se i sam Dragan Kojić Keba, njen bivši svekar, iznenadio kada ju je ugledao u ovom takmičenju. Njen nastup je postao viralan na mrežama, a ispod tog videa samo se nižu komplimenti.

Sofija je sada otkrila otkud ona tu i kako se odlučila za pevanje. Ona je po zvanju inženjer, a evo kako se obrazovala u muzici.

- Završila sam dve niže muzičke škole, etno pevanje i flautu. Etno pevanje je moja ljubav od malena, 10 godina sam išla kod Bilje Krstić na vokalnu radionicu, to mi je najlepši deo života - rekla je Sofija.

1/4 Vidi galeriju Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

Kako je dodala, ljubav prema etno zvuku vuče od malena.

- Ljubav je potekla od malena. Moja majka je sa Kosova i to su prve pesme koje sam ja učila, to mi je najviše sviđa. Ponekad uzmem flautu, ali retko. Počela sam gitaru da učim, pa kad nemam nokte prvo uzmem nju - otkrila je Sofija gostujući na Nova TV.

Keba o Sofiji u Zvezdama Granda

"Dobro veče, čika Dragane, za mene će on uvek biti i ostati čika Dragan". "Nisam imala tremu od Kebe, od njega imam najmanju, već sam pevala pred njim, i Igor zna da peva" - spomenula je Sofija bivšeg.

- Kredibilitet ovog žirija nikada nije doveden u pitanje, uvek ćemo ga raditi bez obzira ko je kome šta. Život piše romane, nekad snajka, sada takmičarka. Prošlost je prošlost, sve što je bilo, bilo je lepo. Video sam na spisku pre emisije, nisam nikome hteo da kažem. To nije problem, na bini si za mene kao svaka druga takmičarka. Mislim da si zaslužila više da nego ne. Oseća se neiskustvo, ali video sam i pogled straha, pretvori tremu u snagu. Treba vežbe još, nije loše i budi sigurnija - dao je svoj sud Keba.

Na ovo je Sofija ipak rekla da je mogla da bira, njen mentor bi bio upravo Keba.