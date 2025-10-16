Slušaj vest

Boki 13 organizovao je glamuroznu promociju dokumentarnog filma "Reket" koji će opisati sve događaje iz zatvorskih dana koji su mu promenili život iz korena.

Bojan Jovanovski za Kurir govorio je o stravičnom iskustvu, bolesti, ali i nasilju koje je proživljavao u tom periodu.

Krenuo na Mikonos, završio u ćeliji

Boki se prisetio dana kada je sa prijateljima krenuo na odmor, a završio u zatvoru.

- Ja sam krenuo na put, nekoliko nas je bilo u autu. U drugom delu že biti baš opis tog dana. Prvi osećaj je bio strah. Kada sam ušao u kombi sa lisicama, kao da sam osetio neko olakšanje, jer je mesecima unazad osećao ogroman pritisak. Kao da sam osećao da nešto neće biti okej. Tog dana napolju je bilo 40 stepeni, a meni je bilo jako hladno. Tresao sam se zbog prevelikog tresa. U jednom trenutku sam došao sebi i shvatio sam da moram zdravorazumno da razmišljam - pričao je Bojan, te je priznao da se u zatvoru trudio da bude u korektnim odnosima sa cimerima.

1/8 Vidi galeriju Boki 13 sa majkom na premijeri dokumentarnog filma Reket Foto: prv. mk

- Trudio sam se da budem korektan sa svima, kao da nisu bili zatvorenici, nego moji cimeri. Nisam mislio da ću odustati ili klonuti duhom, znao sam da ću se boriti do kraja. Svašta se dešava u zatvoru u slobodnu vreme. Kuvanje, igranje, razne društvene igre... Neke detalje smo pretočili u film, stekao sam prijatelje tamo za ceo život. Nedavno sam bio na svadbi zatvorskog drugara.

Teški životni uslovi

- Kada sam bio dopunski kažnjen, bio sam u nemogućim uslovima za život. To je bilo namešteno i to ne mislim nego znam, tadašnja vlast. Bio sam u teškim uslovima zbog revanšizma, direktor za upravu za izvrešenje sankcija, tada je imao taj mandat, znam da je od njega krenulo. On je naredio da budem tamo. Pričao sam protiv njih i bio sam kažnjen zbog toga - otkrio je Jovanovski.

Uzrok zdravstvenih problema

1/5 Vidi galeriju Kadrovi iz dokumentarnog filma Reket Foto: printscreen/youtube/reket

- Hrana je bila uzrok moje bolesti i doživotnog invaliditeta sa kojim ću se boriti ceo život. Završio sam u zatvoru i na 4. operaciji, jedva sam preživeo. Ja sam zbog svoje bolesti morao da jedem u posebno vreme i posebne namirnice, ali toga nije bilo. Pre hitne operacije na koju sam morao da odem, probudio sam se sav u bolovima, ne dao bog nikome. Stigao sam u bolničku salu u stanju pred sepsu, 20 minuta su imali da me spasu. Doktoru koji je bio dežuran to veče, dugujem život - govorio je Boki i priznao šta mu je najgore od svega palo:

- Najgore od svega mi je bio osećaj, da sam zatvoren... Uslovi su nešto drugo, ali osećaj je bio jeziv. Nemoć... U zatvoru je sve solidarno, nisam ja bio primadona, nego zatvorenik. Čistili smo, prali, sve po dogovoru što je potrebno.

Foto: prv. mk

Nasilje

Pored svega što je preživeo tokom zatvorskih dana, Boki je bio i žrtva stravičnog nasilja, te je u dokumentarnom filmu to jedna od najupečatljivih scena.

- Kontuzija glave, pocepana usta, imao sam teške telesne povrede nakon napada zatvorenika i stravične tuče... Na kraju svega, naučio sam da su sloboda i zdravlje najvažniji u životu.

Boki 13 na grobu svoje velike prijateljice Marine Tucaković: