Slušaj vest

Otac transrodne osobe A. K, koja je uhapšena zbog sumnje da je privatnim snimcima ucenjivala fudbalera Vujadina Savića, navodno je bio hapšen 2009. godine kao deo kriminalne grupe, prenose mediji.

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao lgbtq+ zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.

Kriminalna grupa kojoj je pripadao otac A.K, transrodne osobe za koju se sumnja da je privatnim snimcima i fotografijama ucenjivala fudbalera Vujadina Savića, bavila se različitim nezakonitim poslovima, a bili su poznati i po incidentima, kao i sukobu sa suparničkim klanom.

Otac osuđen za iznudu

Među delima za koje je osuđen je otac A. K. je, između ostalog, i iznuda, dok je A.K. trenutno u pritvoru zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića. Kriminalne grupa, na čelu sa ocem transrodne A.K, koja je godinama reketirala biznismene iz Beograda, Pančeva, Opova, Borče i Grocke, pljačkala banke, pošte i benzinske pumpe i rasturala narkotike, uhapšena je 2009. godine u akciji beogradske policije. Za ovu grupu se sumnjalo da stoji i iza nekoliko likvidacija.

Osim njega tada su privedena još devetorica pripadnika njegovog klana, ali i trojica članova suparničke ekipe.

Prema tadašnjem saopštenju policije, svi uhapšeni terete se za razbojništva, otmice, iznude, trgovinu ljudima, krijumčarenje oružja, droge. Pretresom stanova uhapšenih nađena su četiri pištolja, automatska puška „tomson“, izvesna količina droge, radio-stanice, panciri, fantomke.

A.K. nije u kontaktu sa ocem

Inače, transrodna osoba A.K nije u kontaktu sa ocem. Kako nezvanično saznaju mediji, otac ju je izbacio iz porodične kuće kada mu je A.K. priznao da je gej. A.K. je promenila i ime i prezime.

Pritvor do 30 dana

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra. U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Pod zvaničnim dokumentima pod oznakom "M"

Mediji su zbog toga i ranije pisali o A. K, oslovljavajući je naizmenično kao "on" ili "ona". Radi se, naime, o biološkom muškarcu koji još nije prošao ceo proces tranzicije i koji se u zvaničnim dokumentima vodi pod oznakom "M"(uško), ali se oblači kao devojka i ima ugrađene silikonske grudi.

Kako je izgledao pre operacija:

Vujadin saslušan

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

Mirka se nije pojavila na saslušanju

Mirka Vasiljević, nevenačna supruga Vujadina Savić, trebalo je da svedoči u Trećem osnovnom tužilaštvu ali se nije pojavila. Glumica je preko svog advokata dostavila lekarsko uverenje da je bila sprečena.

kurir.rs/blic

