OGNJEN OBJAVIO FOTOGRAFIJU SVOJE SUPRUGE I POSVETIO JOJ EMOTIVNE REČI: Slavlje u domu Amidžića "Želim ti spora jutra..."
Porodica Amidžić danas ima poseban povod za slavlje.
Ognjen je na svom Instagram nalogu javno čestitao svojoj ženi Mini rošendan i obratio joj se emotivnim rečima.
Emotivna poruka
Voditelj je objavio njenu fotografiju, dok je u pozadini okačio pesmu legendarnog Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene" i upitio dirljivu rođendansku poruku.
- Srećan rođendan! Želim ti spora jutra, brze noći i neke nove moći.
Uživa u trudnoći
Mina Naumović nekoliko meseci uživa u blagoslovenom stanju, a uskoro će na svet doneti svoje drugo dete. Kako je otkrila nedavno Ognjenova koleginica, par najverovatnije čeka devojčicu.
Perun
Kada su Ognjen i Mina postali roditelji prvog sina, iznenadili su izborom imena za bebu, a mnoge i oduševili.
Jednom prilikom Ognjen je objasnio zašto su izabrali ime Perun.
"Dugo razmišljao o tom imenu, a kad sam predložio Mini, odmah joj se svidelo. Kad sam spoznao "Perun", rekao sam da je to to. Osamdesetih nisam znao ni jednog Ognjena, a ni dan danas ne znam Ognjena starijeg od mene. Meni Perun ima dobru simboliku, nisam ni čuo da se neko zove Perun, mada mi imamo u porodici," otkrio je Amidžić.
Ime „Perun“ je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koja ima značenje „udariti“ (vrlo snažno i silovito), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju. U poljskom jeziku „pjore“ znači „udaram“, dok „piorun“ znači grom.
Ovako je Mina izgledala u prvoj trudnoći: