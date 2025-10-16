Slušaj vest

Porodica Amidžić danas ima poseban povod za slavlje.

Ognjen je na svom Instagram nalogu javno čestitao svojoj ženi Mini rošendan i obratio joj se emotivnim rečima.

Emotivna poruka

Voditelj je objavio njenu fotografiju, dok je u pozadini okačio pesmu legendarnog Predraga Živkovića Tozovca "Oči jedne žene" i upitio dirljivu rođendansku poruku.

Mina Naumović
Ognjen Amidžić na Instagramu čestitao svojoj suprugi rođendan Foto: Instagram

- Srećan rođendan! Želim ti spora jutra, brze noći i neke nove moći.

Uživa u trudnoći

Mina Naumović nekoliko meseci uživa u blagoslovenom stanju, a uskoro će na svet doneti svoje drugo dete. Kako je otkrila nedavno Ognjenova koleginica, par najverovatnije čeka devojčicu.

Ognjen i Mina Foto: Pirntscreen, Instagram, Printscreen

Perun

Kada su Ognjen i Mina postali roditelji prvog sina, iznenadili su izborom imena za bebu, a mnoge i oduševili.

Jednom prilikom Ognjen je objasnio zašto su izabrali ime Perun.

"Dugo razmišljao o tom imenu, a kad sam predložio Mini, odmah joj se svidelo. Kad sam spoznao "Perun", rekao sam da je to to. Osamdesetih nisam znao ni jednog Ognjena, a ni dan danas ne znam Ognjena starijeg od mene. Meni Perun ima dobru simboliku, nisam ni čuo da se neko zove Perun, mada mi imamo u porodici," otkrio je Amidžić.

Značenje imena PERUN

Ime „Perun“ je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koja ima značenje „udariti“ (vrlo snažno i silovito), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju. U poljskom jeziku „pjore“ znači „udaram“, dok „piorun“ znači grom.

IMG-20250903-WA0157.jpg
zoz-8197.jpg
Mina Naumović na odmoru
pinkrs_slavlje_20092024_0165.JPG

