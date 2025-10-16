Slušaj vest

Toše Proeski pre tačno 18 godina tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja je i dan danas pod velom misterije.

Makedonski novinar istraživač, Zoran Božinovski kroz svoju bogatu karijeru bavio se raznim temama. Pasija su mu bile malverzacije, pranje novca, mafija i razne kriminogene situacije, dok je za svoje tvrdnje često imao i materijalne dokaze. Kao novinar koji se bavio zabranjenim temama često je bio verbalno i fizički napadan, a jednom je preživeo i pokušaj ubistva.

Prvi put nakon skoro dve decenije govori o svojim saznanjima vezanim za smrt Tošeta Proeskog, a ekskluzivno za Kurir je prošle godine predstavio dokaze i dokumentaciju za mnoge od tvrdnji.

Zakonska procedura

Jedna od sumnji kako tvrdi Božinovski jeste zakonska procedura nakon saobraćajne nezgode.

- Po zakonu, telo ide u frižider dok ne dođe najbliži član porodice da telo prepozna i identifikuje, za to je potrebno oko sedam dana. Nije rađena obdukcija. Gde su fotografije sa lica mesta? Ko je radio uviđaj? Ne postoji zapisnik o saobraćajnoj nesreći... Kako se desilo da Ljiljana Petrović i Đorđe Đorđevski nisu ni ogrebani? Toše je masakriran, spakovali ga za par sati u limeni pa u drveni sanduk, a njima ništa? Đorđevski je nosio kragnu jer je udarao glavom o zid kada je saznao da je Toše poginuo, kao nosi ga na savesti - pričao je novinar.

1/7 Vidi galeriju Zoran Božinovski Foto: Kurir

Nestanak producenta

Božinovski izneo je niz sumnjivih situacija koje prate smrt legendarnog pevača.

Foto: Profimedia AFP

- Brajan Tejlor, producent iz Britanije, takođe nestao. Nigde ne postoji da je prešao granicu u Makedoniji. Nema produkcije "Pipl emoušn". Za britansku karijeru treba osiguranje za celu ekipu, treba menadžer da potpiše ugovor, treba i pres konferencija. Tuareg su hitno doneli u Makedoniju i iseckali ga na komade... Ovo ne može da se reši jer mnogo ljudi treba da nastrada ili da nastradam ja. Ali će iza mene ostati sve ovo što sam godinama radio... Ja tražim rekonstrukciju... - govorio je Zoran.

Ljiljana Petrović se nakon najave za specijalnu emisiju javila redakciji Kurira. U neformalnom razgovoru demantovala je sve navode Zorana Božinovskog, ali zvanične izjave nije želela da daje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sve aktuelosti o estradi pogledajte ovde: