Slušaj vest

Pre tačno 18 godina Toše Proeski je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj. Imao je samo 26 godina kada je ceo Balkan ostavio u suzama i neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

To je ono što je plasirano u javnosti, a najpoznatiji makedonski novinar-istraživač Zoran Božinovski imao je nešto drugačije tvrdnje i dokaze o ovoj tragediji, a ključna figura u toj misteriji jeste pevačeva menadžerka Ljiljana Petrović.

Zoran je prvi put posle 16 godina od smrti pevača odlučio javno da progovori i predstavi dokaze i tvrdnje koje ima u našoj emisiji.

U razgovoru za Kurir prošle godine otkrio je mrežu mafije koja je vremenom stezala obruč oko legendarnog pevača, a na čelu, kako je rekao pred našim kamerama, sa Tošetovom menadžerkom Ljiljanom Petrović i producentom Lastom Nikolovskim.

Poziv redakciji Kurira

Nakon emitovanja emisije prošle godine, redakciju Kurira pozvala je gospođa (ime i prezime poznato redakciji) i u razgovoru sa novinarima ispričala iskustvo sa Ljiljanom Petrović.

Naime, gospođa na svoje ime poseduje imanje pored Ljiljinog u Tamjanici, te je doživela neprijatnosti zbog kojih se sa njom našla na sudu.

- Ne živim tamo, ali imam dole nekoliko ari zemlje zbog kojih s vremena na vreme idem u Tamjanicu. Od komšija i prijatelja sa kojima sam u kontaktu saznajem sve šta se dešava u mom odsustvu. Pre nekoliko meseci, Ljiljana je iz sebi poznatih razloga prešla gasom preko svoje, ali i zemlje komšija bez da je ikoga pitala. Iako je jasno označena granica do koje ona može da ide, to joj nije bilo važno. Mogla je da uništi imanje komšija, kao i moje, a zbog toga i svega prethodnog mnogi su se pobunili - tvrdila je gospođa i otkrila:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Petrović Foto: Privatna arhiva, Marina Lopičić, Kurir Televizija



- Trenutno smo na sudu sa njom, jedna komšinica i ja, a nadamo se pravdi. Zbog ometanja procesa ne smemo detalje da iznosimo, ali morala sam da vam se javim, da je ona mnogo problematičnija nego što je javnost upućena u to. Njoj niko dole ne sme ništa da kaže i mnogi ljudi se plaše nje. Nekima je pretila, a priča se da je i potplatila određene ljude kako niko ne bi mogao da se žali. U stanju je da nudi novac, ili pokloni parče svoje ogromne zemlje samo da bi ćutali. Mnogi je se plaše i ne smeju da kažu ništa, pa ako se neko raspituje kažu da je ne poznaju i da je nikada nisu videli. Svašta se tamo dešava, drago mi je da je javnost konačno upoznata bar sa jednim malim delom situacije.

Ovo je imperija Ljiljane Petrović

Ekipa Kurira na godišnjicu smrti Tošeta došla je u Tamjanicu kako bi posetila polja lavande i razgovarala sa komšijama.

Do imanja Ljiljane je jako teško doći jer se nalazi daleko od auto puta. Nakon isključenja potrebno je proći uske puteve usred šume, te se može reći da je temlja sakrivena i zavučena od civilizacije i javnosti. Zemljani put, šuma, brda i uski prolazi su sve što prethodi njenom imanju.

Imanje bivše menadžerke Tošeta Proeskog prostire se u nedogled. Gde god da stanete sve pripada Petrovićevoj i Nikolovskom, a u okolini nema ni jedna privatna kuća. Tek prvi komšija nalazi se na nekoliko kilometara od njenog poseda.

Polja lavande Ljiljane Petrović Izvor: Kurir

Njenoj vili se ne može tek tako prići, te smo bili prinuđeni da snimamo iz daleka, sa sasvim drugog brda. Kuća je sazidana na takvom uzvišenju odakle može da vidi kompletnu zemlju. Iako se na video snimku ne može videti realna veličina kuće, vila je ogromna.

Na putu do imanja Ljiljane Petrović ekipa Kurira susrela je samo jednog čoveka koji nije želeo da na pomen njenog imena bilo šta komentariše, ističući da gospođu ne poznaje i da nije upućen čije je imanje u pitanju. To ne čudi, jer je žena koja se javila redakciji Kurira rekla da meštani u okolini nisu raspoloženi da pričaju o njoj.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: