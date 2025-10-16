Slušaj vest

Nakon što su lepe vesti dospele u javnost, oglasila se pevačica i progovorila o blagoslovenom stanju.

"Roditelji su srećni"

Džidža je za domaće medije otkrila da su njeni najmiliji radosni zbog vesti.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega - rekla je Džidža za Pink.rs.

Foto: Kurir Televizija

"Već nekoliko meseci su u vezi"

- Džidža je presrećna zbog lepih vesti. Vest je podelila i sa ocem Bosancem, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska unuka ili unuke u njegov dom. Sa ocem deteta je već nekoliko meseci u vezi i uveliko žive zajedno - rekao je za Informer izbor blizak pevačici.

Podsetimo, Džidža se povukla sa scene i privremeno stavila karijeru po strani kako bi se posvetila muzičkom obrazovanju.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Stojković Džidža Foto: Instagram Screenshot, ATA images, Dragan Kadić

- Nikada nisam želela da se laktam na estradi, samo sam želela da radim ono što volim. Htela sam ljudima da pokažem ono što volim, kroz različite žanrove i smelije izraze, i da razbijem neke tabue koji postoje na našoj estradi. Ne mora uvek da važi pravilo: "Moraš ovako ili onako". Što se tiče nastupa, napravila sam pauzu zbog fakulteta i magistrature. Ne mašem diplomom da bih zauzela neku poziciju, već sam sve to završila iz ljubavi prema muzici - rekla je ona.

Transformacije Aleksandre Stojković Džidže: