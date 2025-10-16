Slušaj vest

Aleksandra Stojković Džidža više me krije vesti o drugom stanju, ali javnosti mnogi detalji njene trudnoće nisu jasni. Naime, kako pišu domaći mediji, Aleksandra je započela zajednički život sa partnerom pre nekoliko meseci, a ubrzo je usledila i vest o blagoslovenom stanju.

Ko je otac Džidžinog deteta

PUSTI-BRIGU-S04EP01-1DEO.00_29_09_22.Still004.jpg
Foto: Kurir Televizija

Reč je o Milanu Obradoviću, dečku kojeg je Aleksandra upoznala preko zajedničkih prijatelja, a kasnije i otpočela romansu.

Milan inače radi u jednoj državnoj instituciji i bavi se veoma odgovornim poslom, a od pevačiceje mlađi nekoliko godina.

ĐORĐE DAVID JE POTPUNO NEBITNA LIČNOST! Džidža OPET progovorila o sukobu sa pevačem EVO ŠTA JE REKLA I ZA ANASTASIJU IĆURUP! Foto: Kurir Televizija

Prvo oglašavanje Džidže

Džidža je za domaće medije otkrila da su njeni najmiliji radosni zbog vesti.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se brzo saznati. Smatram da je još rano bilo šta da pričam, kada prođe prvi period pa ćemo razgovarati o ovoj lepoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su lepo prihvatili vest, ali za sada neka ostane samo na tome da smo svi srećni zbog svega - rekla je Džidža.

kurir/pink.rs

Ne propustiteStars"RODITELJI SU LEPO PRIHVATILI, ALI OVO NISAM OČEKIVALA" Prva izjava trudne ćerke Dragana Stojkovića Bosanca
screenshot-28.jpg
StarsBOSANAC POSTAJE DEDA: Džidža u drugom stanju, evo kako je harmonikaš dočekao radosne vesti
111598-220421.02-51-24-23.still023.jpg
Rijaliti"BOLJE DA MI JE TATA OTVORIO VRATA, NEGO MAFIJA" Džidža o očevoj podršci i osudi: Uvek sam morala više da se dokazujem...
45.jpg
Stars"SA VRATA PRVO DOBIJEM ŠAMARČINU, PA ONDA SLEDI RAZGOVOR" Džidža o vaspitnim merama oca i majke: Ne mogu da kažem da imam život...
dzidza.jpg

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV