Slušaj vest

Nataša Bekvalac je pre izvesnog vremena snimila duetsku pesmu s reperom Reljom Popovićem, a pažnju je dodatno privukao provokativni spot koji je mnoge ostavio bez daha.

natasa.jpg
Foto: Milica Lotina

Ipak, oficijelni video je ubrzo nestao s Jutjuba, a razlog zašto se to dogodilo niko nije znao.

Sada je Nataša odlučila da progovori i na ovu temu, pa je otkrila da se žestoko posvađala s Reljom.

whatsapp-image-20240622-at-10.37.11-pm.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Relja i ja smo se u jednom momentu posvađali. Posvađali smo se zato što je udario tuk na luk - započela je priču Bekvalačeva, pa nastavila:

- Nikad ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra s nekim koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam s ljudima, ali on me je tako istrigerovao da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se jako posvađali. Podsetio me je na mog oca - priznala je Nataša Bekvalac.

Nataša Bekvalac i Relja Popović Foto: Printskrin, Milica Lotina, Privatna arhiva

Kako kaže, na snimanju emisije gde trenutno rade zajedno, Relja je nije ni pogledao, a njoj je teško palo da ga ignoriše, zbog čega mu je pružila ruku pomirenja.

- Bilo mi je užasno neprijatno, veoma jaku energiju ima i onda sam se izvinila, rekla sam mu posle iza kamere da mislim da sam stvarno preterala i sad se baš lepo družimo. Sad mi je baš prijatno - izjavila je Nataša za S radio.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"BIO JE MOJ NAJVEĆI UČITELJ, ALI I MUČITELJ" Nataša Bekvalac skroz iskreno o ljubavi s Koletom - sve je radio da ne bude pevačica, a evo da li ju je finansirao
Nataša Bekvalac
StarsBILA SA POZNATIM MUŠKARCEM, JAVNOST NIKADA NIJE SAZNALA: Nataša Bekvalac šokirala priznanjem "Izdržavala sam partnera..."
Nataša Bekvalac na koncertu
Stars"SEKA ALEKSIĆ ME JE OGOVARALA" Nataša Bekvalac šokirala, otkrila detalje svađe sa Reljom Popovićem, a samo njoj na estradi veruje
natasa seka.jpg
StarsDANAS JE VELIKI ŠMEKER, DEVOJKE LUDE ZA NJIM I IZGLEDA KAO MILION DOLARA! Da li možete da prepoznate ko je dečak na fotografiji? Reč je o poznatom pevaču
relja pop.jpg

 Nataša Bekvalac za Kurir:

Nataša Bekvalac Izvor: Kurir