Nataša Bekvalac je pre izvesnog vremena snimila duetsku pesmu s reperom Reljom Popovićem, a pažnju je dodatno privukao provokativni spot koji je mnoge ostavio bez daha.

Foto: Milica Lotina

Ipak, oficijelni video je ubrzo nestao s Jutjuba, a razlog zašto se to dogodilo niko nije znao.

Sada je Nataša odlučila da progovori i na ovu temu, pa je otkrila da se žestoko posvađala s Reljom.

Foto: Damir Dervišagić

- Relja i ja smo se u jednom momentu posvađali. Posvađali smo se zato što je udario tuk na luk - započela je priču Bekvalačeva, pa nastavila:

- Nikad ga nisam pitala zašto je taj spot skinut zato što sam prvo bila ljuta na njega, a onda kad smo krenuli ponovo u zajednički rad, shvatila sam da ne mogu da funkcionišem u atmosferi gde nisam dobra s nekim koga zapravo i poštujem i volim. Inače se ne svađam s ljudima, ali on me je tako istrigerovao da sam bukvalno doživela eksploziju unutar sebe i eksplodirala sam. Jako retko mi se to dešava. Rekla sam mu to i onda smo se jako posvađali. Podsetio me je na mog oca - priznala je Nataša Bekvalac.

Kako kaže, na snimanju emisije gde trenutno rade zajedno, Relja je nije ni pogledao, a njoj je teško palo da ga ignoriše, zbog čega mu je pružila ruku pomirenja.

- Bilo mi je užasno neprijatno, veoma jaku energiju ima i onda sam se izvinila, rekla sam mu posle iza kamere da mislim da sam stvarno preterala i sad se baš lepo družimo. Sad mi je baš prijatno - izjavila je Nataša za S radio.

Kurir.rs

Nataša Bekvalac za Kurir: