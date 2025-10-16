Slušaj vest

Milica Todorović već nekoliko meseci uživa u blagoslovenom stanju, a ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je tokom nekoliko dana svaki njen korak.

2025-10-16 14_12_53-Rakuten Viber.jpg
Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kako se može videti na snimcima, prvog dana Milica je delovala vidno nervozno dok je šetala naseljem u kom živi. U udobnoj garderobi, bez trunke šminke, koračala je ubrzanim tempom, povremeno gledajući oko sebe.

Milica Todorović trudna
Milica Todorović trudna Foto: Printscreen/Paparaco lov

Drugog dana, situacija se promenila, a Milica i njena majka uslikane su kako ulaze u automobil jednog muškarca. Njih troje proveli su neko vreme zajedno u vožnji po gradu, a pevačica je delovala opuštenije nego dan ranije.

Milica Todorović trudna  Foto: Printscreen/Paparaco lov

Milica se sutradan ponovo pojavila u društvu majke, ovog puta u jednom beogradskom tržnom centru. Buduća mama pažljivo je razgledala izloge s haljinama i donjim vešom, ali i pored dužeg zadržavanja, nije pazarila ništa.

2025-10-16 15_24_58-676.webp (676×380).jpg
Foto: Printskrin Paparaco Lov

Podsetimo, iako nije davala nikakve izjave, Milica je ovim pojavljivanjima jasno stavila do znanja da joj trudnički dani protiču mirno, iako sve, otkad se ova vest pojavila u medijima, zanima ko je otac njenog deteta.

2025-10-16 14_13_58-Rakuten Viber.jpg
Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kurir.rs

Milica Todorović
Milica Todorović
mt.jpg
Milica Todorović

