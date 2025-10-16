TRUDNA MILICA TODOROVIĆ UHVAĆENA SA OVIM MUŠKARCEM! U njegovom društvu ponosno šetala trudnički stomak: Evo kako pevačica izgleda u petom mesecu (FOTO)
Milica Todorović već nekoliko meseci uživa u blagoslovenom stanju, a ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je tokom nekoliko dana svaki njen korak.
Kako se može videti na snimcima, prvog dana Milica je delovala vidno nervozno dok je šetala naseljem u kom živi. U udobnoj garderobi, bez trunke šminke, koračala je ubrzanim tempom, povremeno gledajući oko sebe.
Drugog dana, situacija se promenila, a Milica i njena majka uslikane su kako ulaze u automobil jednog muškarca. Njih troje proveli su neko vreme zajedno u vožnji po gradu, a pevačica je delovala opuštenije nego dan ranije.
Milica se sutradan ponovo pojavila u društvu majke, ovog puta u jednom beogradskom tržnom centru. Buduća mama pažljivo je razgledala izloge s haljinama i donjim vešom, ali i pored dužeg zadržavanja, nije pazarila ništa.
Podsetimo, iako nije davala nikakve izjave, Milica je ovim pojavljivanjima jasno stavila do znanja da joj trudnički dani protiču mirno, iako sve, otkad se ova vest pojavila u medijima, zanima ko je otac njenog deteta.
Kurir.rs
