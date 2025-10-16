Slušaj vest

Milica Todorović već nekoliko meseci uživa u blagoslovenom stanju, a ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je tokom nekoliko dana svaki njen korak.

Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kako se može videti na snimcima, prvog dana Milica je delovala vidno nervozno dok je šetala naseljem u kom živi. U udobnoj garderobi, bez trunke šminke, koračala je ubrzanim tempom, povremeno gledajući oko sebe.

Milica Todorović trudna Foto: Printscreen/Paparaco lov

Drugog dana, situacija se promenila, a Milica i njena majka uslikane su kako ulaze u automobil jednog muškarca. Njih troje proveli su neko vreme zajedno u vožnji po gradu, a pevačica je delovala opuštenije nego dan ranije.

1/14 Vidi galeriju Milica Todorović trudna Foto: Printscreen/Paparaco lov

Milica se sutradan ponovo pojavila u društvu majke, ovog puta u jednom beogradskom tržnom centru. Buduća mama pažljivo je razgledala izloge s haljinama i donjim vešom, ali i pored dužeg zadržavanja, nije pazarila ništa.

Foto: Printskrin Paparaco Lov

Podsetimo, iako nije davala nikakve izjave, Milica je ovim pojavljivanjima jasno stavila do znanja da joj trudnički dani protiču mirno, iako sve, otkad se ova vest pojavila u medijima, zanima ko je otac njenog deteta.

Foto: Printscreen/Paparaco lov

Kurir.rs

