Slušaj vest

Alka Vuica iako ima 64 godine, izgleda veoma mladoliko. Poznata je po pesmama, aferama, burnom ljubavnom životu, britkom jeziku ali i muzici.

Sada je iznenadila svoje pratioce drastičnom promenom.

Ne liči na sebe

Alka Vuica je na svom Instagramu objavila fotografije sa novim imidžom i pojavila se sa bukvalno plavom kosom.

Komentari ispod slike su se samo nizali: "Prelepa si, kao da imas 20 godina", "Divno stariš", "Lepoj ženi sve lepo stoji", "Prava dama", "Neprepoznatljiva", "Previše filtera" i mnogi drugi.

- Evo moja kosa. Dosta nam je dugo trebalo da do toga dođemo, ali je super. Ja sam oduševljena. Zapravo sam stalno htela, kad budem malo starija, da imam zelenu kosu, žutu kosu, plavu kosu i evo uspela sam u ovoj plavoj. Svi mi kažu da je super - rekla je Alka.

Alka Vuica promenila lični opis Foto: Instagram

- Mene je to uvek zabavljalo čak i kada me nisu prihvatali ni shvatali, kada su smatrali da preterujem, kada su smatrali da je mera biti umeren, neee...za mene je uvek bilo: previše je premalo! Ja sam uvek htela biti raskošna u svemu. Htela sam se igrati, nastavila sam se igrati, igram se još i danas i nikada neću prestati da se igram jer mislim da to ljudima omogućava da na neki način ostanu mladi i kada telo ostari - zaključila je ona za In Magazin.

Nikada nije stala na ludi kamen

Osim kao pevačica, Alka se proslavila i kao autorka brojnih bezvremenskih hitova koje je napisala za neka od najvećih imena domaće scene, poput „Danas sam luda“ Josipe Lisac, „Lepa bez duše“ Olivera Dragojevića, „Ja sam zaljubljen“ Tonija Cetinskog i mnogih drugih.

1/7 Vidi galeriju Alka Vuica nekad i sad Foto: Printskrin, Damir Dervišagić

Oduvek je izazivala interesovanje javnosti i svojim burnim ljubavnim životom, o kojem je uvek otvoreno govorila, pa je tako poznato da je u prošlosti volela Momčila Bajagića Bajagu, Gorana Bregovića, Igora Štimca... Ipak, nikada nije stala pred oltar, ali se ostvarila kao majka.

Alka ima sina Ariana, kog je dobila sa proslavljenim srpskim slikarom Vukom Veličkovićem. Njih dvoje su se upoznali 1988. godine, a sina su dobili godinu dana kasnije.

Alka Vuica o Bajagi i Lukasu: