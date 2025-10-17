- Cela proslava je koštala više od 50.000 evra. Restoran je bio dekorisan po želji porodice, bilo je tu i balerina, a na meniju i od ptice mleko, što bi se reklo. Torta za slavljenicu je bila na četiri sprata. Hofmanovi su želeli da im zapeva Rozga, pa nisu ni pitali za cenu. Ona je pevala svoje najveće hitove ukupno sat vremena i za to je dobila 25.000 evra. Bila je u uskoj dugoj leopard haljini i sve je oduševila i stasom i glasom. Bila je odlično raspoložena, a u Beograd je došla na dan nastupa i odmah potom se vratila u Hrvatsku - ispričao nam je naš izvor s lica mesta.