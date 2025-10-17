HOFMAN PLATIO ROZGI 25.000 € DA MU PEVA SAMO SAT VREMENA Otkrivamo sve detalje rođendanske žurke: Na meniju od ptice mleko, balerine, a tek dekoracija... (FOTO)
Jelena Rozga bila je pre nekoliko dana specijalna gošća na rođendanskoj žurki bliskog člana porodice Ljubana Hofmana Vidovića, a koja se održala u jednom elitnom beogradskom restoranu.
Poznato je da hrvatska pevačica retko peva na privatnim proslavama, a prema našim saznanjima, Hofman i njegova supruga su za Rozgu morali da izdvoje 25.000 evra kako bi im svojim hitovima uveličala ovaj divan dan.
Rozga je pevala ukupno sat vremena, a imala je i specijalne uslove kako bi uopšte i nastupala na ovoj luksuznoj proslavi.
- Cela proslava je koštala više od 50.000 evra. Restoran je bio dekorisan po želji porodice, bilo je tu i balerina, a na meniju i od ptice mleko, što bi se reklo. Torta za slavljenicu je bila na četiri sprata. Hofmanovi su želeli da im zapeva Rozga, pa nisu ni pitali za cenu. Ona je pevala svoje najveće hitove ukupno sat vremena i za to je dobila 25.000 evra. Bila je u uskoj dugoj leopard haljini i sve je oduševila i stasom i glasom. Bila je odlično raspoložena, a u Beograd je došla na dan nastupa i odmah potom se vratila u Hrvatsku - ispričao nam je naš izvor s lica mesta.
Podsetimo, Ljuban je jedan od dvojice braće Hofman, a široj javnosti su postali poznati 2023. godine, kad su privedeni u spektakularnoj akciji policije u jednom beogradskom tržnom centru zbog snimaka objavljenih na društvenim mrežama na kojima se vidi kako maltretiraju i zlostavljaju dostavljača hrane i konobare. Miljan Vidović se i dalje nalazi u zatvoru.
Kurir.rs
