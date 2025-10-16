Slušaj vest

Legendarni pevač Halid Bešlić sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, uz prisustvo velikog broja ljudi koji su došli da mu odaju poslednju počast. Njegov sin Dino Bešlić se u javnosti zahvalio svima koji su došli i izrazili saučešće porodici, a sada se oglasila i njegova supruga, snajka Halida Bešlića.

Na svom Instagram profilu podelila je emotivne momente sa sahrane, među kojima su bili i snimci mase od oko 50.000 ljudi koji su u Sarajevu ispratili Halida na večni počinak. Uz video je napisala:

– Kad Sarajevo voli, voli zauvek.

Danas su se u Sarajevu okupili građani kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je nakon duge i teške borbe ipak izgubio bitku i, nažalost, preminuo, a na samom kraju ovog skupa, građanima se obratio i Halidov sin, Dino Bešlić

Objavila je i fotografiju Halida Bešlića uz njegovu poznatu izjavu:

– Više bih voleo da me pamte kao dobrog čoveka, nego kao dobrog pevača.

Posebno ju je dirnuo i govor koji je Dino Merlin održao na komemoraciji, pa je i taj snimak podelila na svom privatnom profilu. Najviše su je, kako je naglasila, pogodile njegove reči:

– Mnogo će vode Bosnom proteći, dok se takva duša rodi.

Nije želeo da počiva u Aleji velikana u Sarajevu

Sahrana Halida Bešlića

Podsetimo, Halid Bešlić, legendarni pevač, sahranjen je u ponedeljak, 13. oktobra, na sarajevskom groblju Bare. Jedan detalj nije mogao da prođe nezapaženo, a to je položaj njegove večne kuće.

Radnik na groblju Rusmir, kaže da je Halid sam izabrao grobno mesto, čemu je i svedočio kada je pevač posetio Bare pre nego što je smešten u bolnicu.

- Halid je bio ovde i tražio je da kada dođe vreme, bude sahranjen ovde, među običnim ljudima - rekao je Rusmir i dodao:

- To samo pokazuje koliko je bio skroman.