Dobijala često batine

- Evo o čemu je reč. Situacija je bila neprijatna. Pre pola godine su joj tri muške osobe usred noći upale u stan. Pretukli su je. To su bili neki momci iz Novog Pazara. Uzeli su joj telefone i novac. Čini mi se da je bilo oko 4.000 evra. Preko prijatelja je uspela da dođe do njih i vratili su joj telefone, ali novac nisu. Nakon toga je instalirala kamere u stanu. Plašila se za život. Ista situacija se ponovila početkom avgusta. Tada su joj u stan upala tri muškarca, pretukli su je, suzavcem je isprskali, po celom hodniku je vukli. Na zidovima je bila krv. Uzeli su joj ključeve od auta - govori naš sagovornik upućen u detalje.