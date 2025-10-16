Slušaj vest

Kristina Kija Kockar dobila je Jelenu Krunić na sudu. Pobednica "Zadruge 1" i bivša supruga pevača Slobe Radanovića obavestila je pratioce na Instagramu da je ovaj slučaj, koji se vodio na sudu u Čačku od 2019. godine završen u njenu korist.

Naime, Jelena je svojevremeno izjavila da je Kija prodala očevu sahranu za 15.000 evra, nakon što je televizija Pink prenosila uživo sprovod Miloša Kockara kada su Kija i Sloba izvedeni iz rijalitija.

Pravdu potražila na sudu

Kija ovo nije želela da ostavi tako, već je presavila tabak i tužila nekadašnju go-go igračicu i rijaliti učesnicu.

- Osnovnu sud u Čačku doneo je presudu u moju korist u parnici protiv Jelene Krunić, utvrdivši da su njene javne izjave bile uvredljive, neistinite i predstavljale povredu moje časti, ugleda i dostojanstva. Sud je naložio tuženoj da mi isplati odštetu zbog duševnog bola, kao i da nadoknadi troškove postupka - napisala je Kija i nastavila:

Protivtužba odbijena

- Protivtužba koju je tužena podnela protiv mene odbijena je u celosti kao neosnovan. Razlog ove tužbe bila je njena javno izneta i krajnje uvredljiva tvrdnja da sam "prodala očevu sahranu za 15.000 evra", čime je ne samo mene duboko povredila i ponizila, već i moju porodicu, sve koji su poznavali mog pokojnog oca i sve ljude koji su godinama svedočili posledicama ovakvih neistina. Sud je ovom presudom potvrdio ono što je od samog početka bilo jasno i nesporno, da se istina i dostojanstvo ne mogu gaziti javnim uvredama i lažima - napisala je Kija i zahvalila se svojim advokatima.

Ona je potom dodala da će ime svog oca uvek štititi.

- Za onog koji više nije tu ja jesam i ime ću uvek štititi jer je to i moj eime. ja sam njegov jedini potomak - bila je jasna Kija.