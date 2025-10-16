Slušaj vest

Savez estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) proslavlja 35 godina rada. Ovaj sindikat okuplja brojna muzička imena, koa su se okupila na proslavi povodom jubileja. Ovom prilikom dodeljena su i godišnja priznanja.

Predsednik SEMUSA Dagiša Golubović Golub u razgovoru s novinarima istakao je da svih ovih godina traje borba da se ostvare određena prava, a svi su najponosniji na kolektivni ugovor koji se odnosi na poslodavce i sve izvođače.

- Svih 35 godina je konstantna borba da se ostvare određena prava za naše umetnike, estradno - muzičke izvođače. Mi smo dosta toga postigli, pravimo istorijski kolektivni ugovor sa proširenim dejstvom, odnosi se na sve poslodavce i sve izvođače u Republici Srbiji, koji praktično štiti interese svojih članova u smislu toga da imaju određena prava i budu obezbeđeni prilikom izvođenja svog programa. Naravno, borimo se i za druge vrednosti, oko osnovice za penzijsko osiguranje i u svakom slučaju smo relativno zadovoljni. Kažem relevantno zadovoljni jer još uvek ima dosta toga da se radi. Menjala su se vremena, devedesete godine su bile vrlo teške, pa su došle promene, pa se sa pozitivne nule krenulo ponovo, ali hvala Bogu uspeli smo zahvaljujući našim kolegama koji su to podržali, insitucijama.

Na šta ste najponosniji za ovih 35 godina?

- Najponosniji sam na to što smo okupili veliki broj članova jer su prepoznali u ovom sindikatu svoje interesere koje polako ostvaruju. Kao što rekoh, nisu svi ostvareni, još ima borbe, ali ima i velikih pomaka u svemu tome. Najveće dostignuće je taj famozni kolektivni ugovor koji je praktično jedinstven u Evropi. Mislim da je jedinstven u Evropi tako da smo zadovoljni.

1/9 Vidi galeriju SEMUS Foto: Nemanja Nikolić

Da li sindikat prima nove članove?

- Stalno primamo nove članove. Nadamo se da će u narednom periodu biti što više mlađih muzičara, interpretatora.

Sa kim se najviše družite sa estrade?

- Ja se sa svima družim.

Foto: Nemanja Nikolić

Imate li u sindikatu najboljeg prijatelja?

- U sindikatu sam svakodnevno u situaciji da se družim sa Radetom Jorovićem, Rašom Pavlovićem, često sa Gocom Lazarević. Družim se sa Snežanom Đurišić, Sneki, Nedom Ukraden, Anom Bekutom, puno njih ima. Sa svima njima.

Ko ima najduži staž u sindikatu?

- Sem mene tu su Raša Pavlović, Rade Jorović, Lepa Lukić i Vera Matović.