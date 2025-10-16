Slušaj vest

Na svečanoj dodeli nagrada SEMUS-a, Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, među brojnim velikim imenima domaće scene, posebno se istakla Goca Lazarević - umetnica koju s pravom zovu legendom narodne muzike. Pojavila se sa osmehom, dostojanstveno i sa harizmom koju nosi decenijama.

Tom prilikom, Goca je za medije podelila svoje utiske i osvrnula se na značaj ove manifestacije:

Foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam član SEMUS-a dugi niz godina. Šta da vam kažem – to je savez estradnih umetnika Srbije, institucija koja okuplja prave umetnike i koja nas podseća na to ko smo i šta smo ostavili publici. Srbija je mala zemlja, ali prepuna talentovanih i vrednih ljudi.

S osmehom i skromnošću, dodala je:

- Ja, kao što kažu, nekako dođem svugde po malo. Gde god da me pozovu, ako ima muzike, ja sam tu. Meni je muzika u glavi od rođenja - jednostavno sam takva.

Na pitanje kom mlađem izvođaču bi dodelila plaketu da je u mogućnosti, Goca je odgovorila:

- Nisam razmišljala na tu temu. Što se tiče tih plaketa i tih nagrada za zasluge, to čovek treba zaista da zasluži. Mora da ima za sobom minuli rad. Nije zasluga biti hit pevač, to je biznis. Mora da prođe određeno vreme da se pokaže da li je to tromesečni hit ili je za ovu naviku. Ja ne znam zaista... Aleksandra Prijović spada u grupu onih koji treba da dobiju neko priznanje, radi na sebi, lepo izgleda. Ja ni ne razmišljam o drugima, čujem ih, kažem lepo je i idem dalje. Malo sam prezasićena toga, ali ona lepo peva.

Goca Lazarević je otkrila da ne prati aktuelna muzička takmičenja.

- Ne pratim, ja ne gledam televiziju. Jedino ponekad gledam neku seriju, to je sve što gledam. Čak ni svoje emisije ne gledam - izjavila je Lazarevićeva.

