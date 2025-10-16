Slušaj vest

Šako Polumenta dobio je unuka, a njegov sin Adis sina. Folk pevač sad ima šestoro unučadi što je pravo bogatstvo.

On se pohvalio prinovom na Instagramu kada je objavio fotografiju snajke u porodilištu dok u naručju drži bebu. Svojoj snajki javno se zahvalio.

Hvali snajku

- Hvala ti Azra za još jednog unuka. Lepo je imati te u kući, a poštovati kao sve ćerke - napisao je Šako, koji je potom objavio snimak ako peva sa svojim naslednikom koji je nastao na slavlju povodom rođenja još jednog čkana porodice Polumenta.

Šako Polumenta javno se obratio snajki Foto: Printscreen Instagram

- Otac i sin, za unuka i sina - stoji u opisu videa na kojem Šako peva svoju pesme "Dišem za tebe".

Šako Polumenta u višedecenijskom braku je sa suprugom Vesnom, koja ne voli javna pojavljivanja, pa je tako nikada ne možemo videti na događajima kojima prisustvuje njen suprug. Njih dvoje imaju ćerke Rijanu i Rijaldu i sina Adisa.

Njegovo bogatstvo

Često ističe da su unuci njegova najveća sreća, kojima je maksimalno posvećen, a pored novorođene bebe on je ponosan deka i Melani, Irii, Kleu, Lavu i Šaku junioru.

Šako Polumenta sa sinom slavi rođenje unuka Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Šako je na estradnoj sceni duže od 30 godina. Ime pod kojim je postao poznat nije njegovo pravo ime. Naime, on se zove Sakib Polumenta. Rođen je 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, a Šako je postao jedno od prepoznatljivih imena na muzičkoj sceni Balkana.

Njegovo umetničko ime postalo je brend, dok je pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu.