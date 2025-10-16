Slušaj vest

Neda Ukraden s nestrpljenjem očekuje da nova verzija pesme ''Zora je'', koju je snimila u prestižnom studiju ''Abbey Road'' u Londonu, ugleda svetlost dana.

Sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije danas obeležava 35 godina rada, a u prestižnom hotelu pojavila se i pevačica Neda Ukraden.

Zbog jedne stvari ponosna

Neda Ukraden priznaje da nema vremena da bude u žiriju bilo kog muzičkog takmičenja, ali i da je veoma ponosna na to što je njena pesma urađena u potpuno novom aranžmanu.

Neda Ukraden s nestrpljenjem očekuje da nova verzija pesme ''Zora je'', koju je snimila u prestižnom studiju ''Abbey Road'' u Londonu, ugleda svetlost dana

- Neda Ukraden je u najpoznatijem studiju u Londonu snimila novu verziju pesme ''Zora je'' sa londonskom kraljevskom filharmonijom. Meni to mnogo znači jer nema svako šansu da to doživi, pesma je prevedena na 13 jezika i sa nestrpljenjem očekujem miks te pesme - pohvalila se pevačica.

