Jedna od najvećih zvezda domaće narodne muzike, Zorica Brunclik, obratila se medijima na obeležavanju 35 godina Sindikata estradnih umetnika Srbije (SEMUS) i prisetila se važnih trenutaka iz vremena kada je, kako kaže, sa ponosom stajala uz osnivače i borila se za prava umetnika.

- Mogu da kažem da sam bila jedna od onih koji su uložili svoje ime, prezime i ugled da bismo osnovali sindikat. Pre toga, dok još nismo imali zvaničan status, osnovna prava – poput socijalnog i penzionog osiguranja, trudničkog bolovanja ili porodiljskog – rešavali smo preko opština. A onda smo, predvođeni Golubom, rekli: „Dosta je bilo!“ i uspeli da osnujemo naš sindikat. Danas, 35 godina kasnije, sa ponosom gledamo na sve što smo postigli - izjavila je Brunclik.

O priznanjima koje je dobila u karijeri

Na pitanje o značaju priznanja koje je tokom karijere dobijala, Zorica je odgovorila s dostojanstvom:

- Kada vam priznanja počnu stizati, svako naredno nosi sve veću vrednost. A kada dobijete Orden predsednika Republike za naročite zasluge u kulturi - to je zaista ogromna čast. Ponosna sam na sve što sam u životu postigla kao umetnica i kao borac za naš status.

O Tošetu Proeskom

Na kraju, Zorica se emotivno osvrnula na tragično preminulog Tošeta Proeskog, koji je izgubio život na današnji dan:

– Niko nije zaboravio. Bio je to mlad život, jedno iskreno talentovano biće. Svi smo bili potreseni. Iako nismo imali priliku da sarađujemo, jednom smo se sreli. Bio je to divno, fino, vaspitano stvorenje. Zaista tužan gubitak – rekla je sa vidnom tugom.

